El PSIB advierte que los "bombardeos de Trump" podrían afectar al sector turístico de Baleares

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y Acción Electoral del PSIB, Cosme Bonet, ha alertado que la escalada bélica en Oriente Medio a causa de los "bombardeos de Trump" podría afectar al sector turístico de Baleares.

Bonet, en una entrevista a Ona Mediterrània recogida por el partido en un comunicado, ha considerado que el conflicto "no es bueno en ningún sentido" y tampoco para el archipiélago, ya que su dependencia del turismo hace que "cualquier situación de inestabilidad pueda causar efectos muy negativos".

"Una situación de guerra en nuestro entorno nos perjudica, porque en Baleares vivimos del turismo y el turismo necesita seguridad. Si el Mediterráneo se vuelve inseguro, o el precio del petróleo sube y se encarecen los vuelos, nuestro primer sector económico se resentirá claramente. Por lo tanto, lo que hace Trump es lo más contrario a los intereses económicos de las Islas que se pueda hacer", ha dicho.

Bonet ha respaldado la postura del Gobierno español y de su presidente, Pedro Sánchez, y ha destacado que haya sido "el primer en dar el paso" frente a la "intervención" de Estados Unidos.

"Esto tiene un valor, porque tiene muy claro qué quiere la sociedad española y sabe que, ante las amenazas de Trump, vale más plantarse, buscar la solidaridad de los socios y aguantar la posición", ha considerado.

Sobre las "amenazas" del presidente estadounidense, el dirigente del PSIB ha sostenido que se han hecho "desde una mentalidad del siglo XIX, cuando el mundo actual se basa en relaciones de comercio que superan la voluntad de los países".

"La relación comercial de Estados Unidos con España pasa por la Unión Europea, no se puede amenazar así como así", ha zanjado.