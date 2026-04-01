El PSIB advierte de "numerosas quejas" de los usuarios por la nueva aplicación Espai Salut

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PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha asegurado que la nueva aplicación móvil Espai Salud está generando "muchos problemas" para establecer citas médicas, lo que ha generado "numerosas quejas" de los usuarios.

Según ha señalado la formación en una nota de prensa, para pedir cita con cualquier recurso, el sistema exige acreditarse a través del sistema Calve PIN, también para los menores de edad y personas con grandes discapacidades.

La diputada socialista Irantzu Fernández ha sostenido que durante la semana pasada la aplicación no dejaba pedir citas de menores de edad u otras personas que no dispongan de Calve PIN. Los menores pueden obtener este sistema pero, a diferencia de los adultos, lo tienen que hacer presencialmente y obliga a las familias a sacarles un DNI previamente.

Además, ha continuado la socialista, este sistema también obliga a tener un teléfono móvil asociado, que no puede estar vinculado a ningún otro Clave PIN. Según ha señalado, un menor de edad no está obligado a tener DNI ni un número de teléfono propio.

Ante el "alud de quejas" por esta situación, según el PSIB, esta semana el sistema ya permite obtener una cita solo con el código CIP --de la tarjeta sanitaria-- y la fecha de nacimiento.

No obstante, una vez confirmada la cita no se puede consultar ni cambiar la fecha y, además, no es posible acceder al expediente de los hijos propios. El PSIB ha denunciado públicamente que en el caso de familias con personas mayores o dependencia es imposible consultar su medicación, su expediente o sus próximas citas.

A su entender, la dificultad para anular o consultar citas puede aumentar la listas de espera debido al absentismo involuntario.

Para los socialistas, la puesta en marcha de una aplicación "sin haber realizado suficientes comprobaciones" demuestra "la mala gestión" de la Conselleria de Salud.

"Mostramos nuestra preocupación por el deficiente funcionamiento de la nueva aplicación del Servicio de Salud", ha dicho Fernández, agregando que antes era sencillo pedir una cita para un menor o mayor a cargo, mientras que ahora "la aplicación ha estado durante días pidiendo clave permanente para conseguir una revisión pediátrica" y que la sigue pidiendo para modificarla o anularla.

La socialista ha subrayado que para tener clave permanente es necesario tener un DNI y teléfono propio, "cosa que, obviamente, no es obligatoria para un menor de edad".

"Si consultar citas ahora es un problema y anularlas es casi imposible, es todavía peor el caso de las personas en situación administrativa irregular, que en ningún caso podrán acceder a sus citas como hacían hasta ahora", ha concluido.