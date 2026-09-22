El PSIB de Alaró presenta una moción para impulsar "definitivamente" la construcción del tanatorio municipal - PSIB

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Alaró ha presentado una moción en el Pleno Municipal para impulsar "definitivamente" la construcción de un tanatorio, un equipamiento que la formación política asegura que "hace años que se reclama", aunque hasta ahora no se ha materializado.

El partido ha explicado este martes en un comunicado que como mínimo desde 2017 "hay constancia pública" de la voluntad del Ayuntamiento de impulsar el tanatorio.

En el Pleno del 25 de mayo de 2017 se hizo referencia a una partida abierta "en previsión de un tanatorio en el cementerio municipal" y posteriormente los presupuestos municipales incorporaron aplicaciones vinculadas con la ampliación del cementerio y del tanatorio.

Asimismo, el PSIB ha señalado que desde 2019 el PP y el alcalde, Llorenç Perelló, gobierna en Alaró, por lo que consideran que el compromiso con el tanatorio espera desde hace ocho años.

El PSIB afirma que dispone de un borrador de proyecto de un tanatorio elaborado hace aproximadamente 20 años durante una etapa de gobierno socialista, que "no pudo ejecutarse por la falta de financiación supramunicipal disponible en ese momento".

Ahora, a raíz del anuncio realizado por el alcalde en agosto de 2026 sobre la intención de adquirir una finca situada detrás del cementerio, la moción plantea convertir este anuncio en una tramitación "efectiva".

El documento pide iniciar o continuar los trámites de adquisición del solar y avanzar en la definición del futuro equipamiento, incluir una partida específica en el Presupuesto General de 2027, solicitar la colaboración del Consell y del Govern e informar a los grupos de la oposición de los avances del proyecto.