El PSIB de Alaró reclama un aumento de personal en la 'escoleta' municipal es Neiró

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PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Alaró ha alertado de la "falta estructural" de personal en la 'escoleta' municipal es Neiró, por lo que ha pedido al Consistorio un incremento de profesionales ante una problemática que hace meses que ha trasladado el equipo educativo "sin que se haya dado una respuesta suficiente".

Los socialistas aluden a un escrito que habría enviado la plantilla del centro por la "falta" de recursos humanos que "afecta directamente a la organización diaria, la calidad educativa y las condiciones de seguridad y bienestar de los niños", según ha indicado el PSIB en un comunicado.

Así, han destacado que las profesionales reclaman desde hace tiempo la incorporación de una tutora adicional, más personal de apoyo y específico de cocina y comedor para poder garantizar un "funcionamiento adecuado" del servicio.

Desde el PSIB de Alaró han considera "insuficiente" la incorporación prevista de una persona de la bolsa de auxiliar técnico educativo, puesto que, según les trasladan las mismas educadoras, esta figura "no puede asumir las funciones de una tutora, ni solucionar la falta estructural de personal educativo que arrastra el centro".

Además, han alertado de las "dificultades" para cubrir plazas vacantes que evidencian también un problema de condiciones laborales y salariales que "dificulta encontrar y mantener personal cualificado"

El PSIB ha calificado de "inadmisible" que la respuesta ante esta situación pueda pasar por el agrupamiento de aulas o niños "por encima de las ratios recomendadas", puesto que esto "repercute negativamente tanto en la atención educativa, como en la seguridad de los niños".

"No se puede callar ante una situación que el mismo equipo educativo considera bastante grave como para pedir que se informe a las familias. La seguridad, el bienestar y la calidad educativa de los niños tienen que ser una prioridad absoluta", han sostenido.

Por estos motivos, han reclamado al equipo de gobierno municipal que actúe con "urgencia", escuche las demandas del equipo educativo y ponga en marcha las "medidas necesarias" para garantizar un servicio educativo "digno, estable y de calidad para las familias y los niños de Alaró".