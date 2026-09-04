El PSIB alerta de que el nuevo contrato de recogida de basura en Llucmajor "nace con graves carencias"

El portavoz socialista de Llucmajor, Jaume J. Oliver, en atención a los medios. - PSIB

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Llucmajor ha alertado este viernes de que el nuevo contrato de recogida de basura en el municipio "ha nacido con graves carencias" y se ha aprobado "sin participación ciudadana ni de la oposición".

El grupo socialista del municipio ha expresado su preocupación en un comunicado por la aprobación definitiva del contrato, "que reproduce errores del pasado".

En este sentido, el portavoz socialista municipal, Jaume J. Oliver, ha afirmado que se vuelve a vivir lo ocurrido en 2015 --en la negociación y aprobación del contrato de la concesión que ha regido la recogida de basura hasta la actualidad--.

Oliver ha criticado la actitud del equipo de gobierno durante el pleno. En concreto, ha destacado que le ha sorprendido la "nula exposición" de la alcaldesa, Xisca Lascolas, y los ataques de la regidora de Vox Marga Palmer.

Los socialistas han lamentado la reducción de la frecuencia de recogida de la fracción orgánica, que pasará de tres a dos días por semana, una medida que "empeorará" el servicio y la "calidad de vida" de los vecinos.

El PSOE también ha denunciado la "falta de planificación" sobre el periodo de transición hasta que la empresa adjudicataria pueda desplegar el nuevo servicio.

"He tenido que pedir más de seis veces qué pasará mientras este contrato se pone en marcha y no han sabido responder a esta pregunta", ha apuntado Oliver. Además, ha sostenido que esta crisis se extenderá hasta que la nueva empresa contratada se ponga a trabajar de una manera "firme".

El portavoz ha remarcado la "falta de liderazgo institucional" al respecto dado que la alcaldesa "no ha intervenido en ningún momento del pleno" y ha sido Vox quien ha tratado de "justificar un contrato que nace con muchas carencias".