El PSIB alerta que el presupuesto del Consell de Mallorca presenta "riesgo de incumplimiento y de bloqueo de partidas"

La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera (d), y la consellera Sofía Alonso (i). - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha alertado que los presupuestos de la institución insular, que previsiblemente serán aprobados este martes de forma definitiva, presentan "riesgo de incumplimientos y de bloqueo de partidas".

Así lo han señalado este lunes en una rueda de prensa la portavoz de los socialistas, Catalina Cladera, y la consellera del PSIB Sofía Alonso.

Cladera ha recordado que ya presentaron, tanto ellos como otras formaciones, una reclamación al considerar que las cuentas están "mal hechas" y que no solucionan los problemas reales de la ciudadanía.

Además, la portavoz ha recriminado que los presupuestos "atacan la lengua" y están "teñidos de xenofobia, especialmente contra la atención de los menores migrantes".

"Es un presupuesto mal hecho porque no hay suficiencia de ingresos. El hecho de que la comunidad autónoma no tenga presupuestos perjudica al Consell, faltan 45 millones de euros como mínimo", ha subrayado.

Además, Cladera ha alertado de "riesgos de incumplimiento, de bloqueo de partidas y de inestabilidad presupuestaria".

VIVIENDA Y TURISMO

La líder de los socialistas en la institución insular ha anunciado que, con la intención de contrarrestar esta situación, su formación presentará dos mociones centradas en la vivienda y en el turismo en el primer pleno ordinario del año, que previsiblemente tendrá lugar el próximo 8 de enero.

Entre otras cuestiones, estas iniciativas reclamarán más firmeza en la lucha contra el alquiler turístico ilegal para devolver viviendas al mercado residencial, aumentar el parque de viviendas públicas y sociales y movilizar las viviendas vacías con garantías públicas.