El PSIB alerta del riesgo de perder 5 millones de fondos europeos para la transformación de la central de Alcanada

El PSIB alerta del riesgo de perder 5 millones de fondos europeos para la transformación de Alcanada. - PSIB

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha alertado este lunes del "riesgo real" de perder una parte importante de los fondos europeos de transición justa destinados a la transformación de la antigua central térmica de Alcanada y a los proyectos estratégicos asociados a la reindustrialización y diversificación económica de Alcúdia.

En un comunicado, los socialistas han acusado al Consell de Mallorca y al Govern de falta de planificación e inacción ante unas inversiones que tenían que marcar el futuro del municipio.

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha recordado que durante la pasada legislatura se adquirió el espacio de la antigua central con el objetivo de impulsar un proyecto vinculado a la innovación, la economía azul y la economía verde, y que se consiguieron cerca de cinco millones de euros de fondos europeos para afrontar la descontaminación de los terrenos.

"Estamos prácticamente cuatro años después y no se ha dado ni un solo paso para ejecutar esta descontaminación. Está todo igual que hace tres años y medio y no se ha hecho nada por parte del Consell", ha lamentado.

Cladera ha advertido que estos recursos europeos están en riesgo de perderse y ha criticado que las administraciones gobernadas por el PP no hayan sido capaces de poner en marcha ningún proyecto transformador para Alcúdia.

La socialista se refiere así a la central eléctrica, pero también a otros proyectos comprometidos la pasada legislatura, y con financiación real, como el canal de regatas, o el centro educativo de formación profesional náutica. "Vemos que Galmés no está haciendo nada y está a punto de perder estos recursos", ha asegurado.

FONDOS DE TRANSICIÓN JUSTA SIN EJECUTAR

Por su parte, el diputado en el Parlament Carles Bona ha exigido explicaciones al Govern después de que admitiera que hay más de tres millones de euros de los fondos de transición justa que no se podrán ejecutar.

Estos fondos, ha explicado, son los que sirven para financiar parte de las actividades de descontaminación de la central de Alcúdia, o el desmantelamiento progresivo de la térmica de es Murterar. Los socialistas han reclamado saber a qué proyectos corresponden estos recursos que se quieren reprogramar, y hacia dónde se quieren desviar estos fondos.

"Hablamos de un 20 por ciento del total de los fondos de transición justa previstos para Alcúdia. El Govern tendría que explicar qué ha hecho durante estos años y como piensa compensar el municipio por unas inversiones que pueden no llegar nunca", ha subrayado.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcúdia, Bàrbara Rebassa, ha explicado que todas estas reivindicaciones se concretarán en una moción que se debatirá en el pleno municipal del próximo 12 de noviembre.

La iniciativa reclama garantías para la ejecución de los proyectos vinculados a los fondos europeos, un seguimiento efectivo de las actuaciones comprometidas y la defensa del futuro de la antigua central de Alcanada como espacio de transformación económica y generación de empleo cualificado.

La regidora ha advertido que Alcúdia no se puede permitir perder una inversión millonaria capaz de crear nuevas oportunidades para los jóvenes y de convertir un espacio degradado en un verdadero polo de innovación.

En este sentido, ha pedido una respuesta firme al Consell de Mallorca y al Govern para que cumplan los compromisos adquiridos y garanticen que los fondos europeos lleguen allá donde habían sido previstos.