El PSIB alquila un piso turístico ilegal para denunciar que sigue existiendo esta oferta y que el Govern "lo niega"

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) - El PSIB ha alquilado un piso turístico ilegal en Palma para denunciar públicamente que sigue existiendo la oferta vacacional irregular en Baleares mientras que el Govern "lo niega".

"Estamos hoy en un piso que debería ser para trabajadores", ha dicho el portavoz socialista, Iago Negueruela, desde un piso plurifamiliar que se comercializa a través de Airbnb y, según el PSIB, lo hace a suplantando una licencia de un apartamento en Son Servera.

La formación ha acusado al Govern, al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma de "permitir" la oferta turística ilegal. El objetivo de convocar a los medios en este piso, ha dicho Negueruela, es que el PP "vea la oferta ilegal" que hay en Palma.

"Mientras que el PP dice que quiere prohibir el alquiler vacacional en Palma y en el resto de las Islas, permiten esto: mantener un piso turístico plurifamiliar absolutamente permitido en Palma", ha criticado el socialista.

Según el PSIB, la presidenta del Govern, Marga Prohens, es "la responsable de blanquear Airbnb" al permitir que la plataforma pueda estar en el estand de Baleares en la feria turística Fitur.

Asimismo, ha considerado que esta plataforma "es parte del problema" de acceso a la vivienda y que "nunca será la solución". "Si no es Airbnb, será otra plataforma que continuará comercializando estos pisos", ha advertido.

Negueruela ha insistido en que el PP "continúa sin querer perseguir esta oferta ilegal" y ha criticado que desde el Ejecutvio balar "intenten culpabilizar" el Gobierno de España cuando la competencia en materia de vivienda es la Comunidad Autónoma.

"Prohens vive en otro país, en el país de Fitur, de Airbnb, y en un país que se ha imagino pero que no es la realidad", ha zanjado el portavoz.

La formación ha informado que el piso en el que han hecho la rueda de prensa se alquila desde julio de 2023 y cuesta unos 160 euros la noche. Tiene una media de 255 días alquilados al año lo que da un rendimiento de cerca de 40.000 euros, han apuntado.