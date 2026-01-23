El PSIB asegura que Air Bnb "diseña la política turística del Govern" tras las reuniones mantenidas en Fitur

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

El PSIB ha reprochado al Govern que haga un "blanqueamiento" de Air Bnb y sea quien, a su juicio, se encargue de "diseñar su política turística", cuando es el "principalmente causante del problema de la vivienda" en Baleares.

Así se ha expresado el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes para inaugurar el curso político en Baleares, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo se siente en mesas redondas con la plataforma en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.

El representante socialista ha apuntado que mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens, anunciaba que "regularía o prohibiría" en alquiler turístico en plurifamiliares, ahora Air Bnb se sienta en los estands de Baleares en Fitur.

Asimismo, ha incidido en que el Govern prometió que actuaría contra los alojamientos ilegales y que los cerrarían pero ha recalcado que durante esta legislatura "no se ha visto ni un solo precinto".

Por estos motivos, ha señalado que Prohens aseguró que tomaría "medidas valientes" pero, a su manera de ver, hay un "incumplimiento claro" de esta promesa. Por su parte, Negueruela ha avanzado que en este nuevo periodo de sesiones activarán medidas como la subida del impuesto de turismo sostenible o una tasa a los coches de alquiler.