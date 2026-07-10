El PSIB de Calvià pide garantizar el campamento en la Pinada de Santa Ponça para las Festes del Rei en Jaume

Archivo - El alcalde de Calvià, José Antonio Amengual, con los reyes de las fiestas del Rei en Jaume en 2024. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Calvià ha reclamado al alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, que asegure que se podrá organizar el campamento en la Pinada de Santa Ponça, con motivo de las Festes del Rei en Jaume.

Los socialistas han hecho esta reivindicación a raíz de que las 'colles de Moros i Cristians' hayan advertido que podrían no participar en el desfile si se celebra la acampada en este punto del término municipal, según ha explicado el PSIB en un comunicado.

Así, han alegado que esta situación se podría haber evitado con "trabajo, diálogo y planificación". Sin embargo, han lamentado que el alcalde no haya "asumido el liderazgo de este asunto" hasta que el conflicto ha trascendido públicamente y las 'colles' han decidido, por "amplia mayoría", no participar en las fiestas con estas condiciones.

La portavoz del PSIB de Calvià, Nati Francés, ha asegurado que es "lamentable" que el alcalde y su equipo hayan dejado pasar los meses "sin trabajar para garantizar una tradición que lleva décadas formando parte de las fiestas".

"No puede ser que el Ayuntamiento haya mareado durante semanas a las 'colles' con reuniones en las que no se ofrecían soluciones y que no haya sido hasta esta misma semana, cuando el problema ya era público, cuando Amengual ha dado la cara", han resaltado.

La representante local ha subrayado que gobernar es "anticiparse, reunirse con quien haga falta y buscar soluciones" pero no "esperar a que estalle el conflicto".

Francés ha recordado que el campamento en la Pinada constituye uno de los elementos "más emblemáticos" de les Festes del Rei en Jaume y que su continuidad debe ser "una prioridad" para el Ayuntamiento.

"Si existen dificultades administrativas o medioambientales, es precisamente el Ayuntamiento quien debe liderar las negociaciones con las administraciones competentes. Lo que no puede hacer es limitarse a explicar por qué no se puede hacer algo sin haber agotado todas las vías para conseguirlo", ha argumentado.

Desde el PSIB de Calvià han recordado que hace apenas unas semanas el gobierno municipal ya "improvisó" con el cambio de ubicación del Rocío de Santa Ponça y consideran que "vuelve a repetirse la misma forma de gobernar", que han considerado que es "reaccionar tarde" y "sin planificación".

El PSIB ha reclamado al alcalde que "asuma su responsabilidad" y haga "todo lo que esté en su mano" para mantener el campamento en la Pinada.

"A este paso, Amengual puede pasar a la historia por el bochornoso honor de haberse cargado les Festes del Rei en Jaume, porque sin 'colles', sin campamento y sin desfile, simplemente no hay Fiestas del Desembarco", ha puntualizado.