El PSIB de Calvià presentará alegaciones contra el chiringuito de El Toro - PSIB

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Calvià presentará alegaciones contra el proyecto del chiringuito de El Toro, al compartir la preocupación manifestada por los vecinos sobre su acceso directo a la playa y ante "su posible deriva hacia un beach club", que, aseguran, podría convertirse en "futuras ocupaciones de la playa con hamacas y sombrillas de ámbito privativo".

La formación política ha explicado este miércoles en un comunicado que el pasado martes representantes socialistas mantuvieron una reunión con residentes de la zona para "escuchar sus opiniones, recoger sus inquietudes y abordar cómo trabajar conjuntamente".

El candidato socialista a la alcaldía, Alfonso Rodríguez, ha señalado que se trata del trabajo que PP y Vox "deberían haber hecho y que no han sido capaces de hacer". "Calvià necesita un gobierno que dé la cara y atienda las preocupaciones de la ciudadanía", ha puntualizado.

Rodríguez ha subrayado que el acceso directo a la playa para "el interés lucrativo del promotor", y el posible impacto sobre el entorno natural y su tranquilidad, son cuestiones que "preocupan y que, como muchos vecinos, no comparten".

"Presentaremos alegaciones y trabajaremos junto a ellos para defender su entorno y la naturaleza actual de la playa", ha asegurado el candidato.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Nati Francés, anunció durante el encuentro que, en el próximo pleno, el partido "pedirá explicaciones" al equipo de gobierno para que "dejen clara su posición" respecto al proyecto de este chiringuito.

Francés insistió en que deben explicar "qué playa defienden y no dar la callada por respuesta y esperar que este tipo de proyecto pase desapercibido y se apruebe sin más".