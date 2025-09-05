PSIB carga contra PP y Vox por "ignorar" el estudio de carga de las carreteras de Mallorca y "favorecer el colapso"

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha cargado contra el gobierno insular de PP y Vox por "ignorar" las recomendaciones del estudio de capacidad de carga de las carreteras y "favorecer el colapso, el crecimiento descontrolado y un futuro insostenible".

Así se ha expresado el conseller socialista Gabriel Alomar, quien ha señalado que el gobierno insular ha decidido afrontar la saturación del tráfico este verano "acumulando carriles en las carreteras en lugar de planificar el decrecimiento del tráfico y del turismo".

En una nota de prensa este viernes, el grupo socialista ha denunciado públicamente las políticas territoriales del Consell Insular, remarcando que el estudio de capacidad de carga, encargado por la misma institución, propone medidas como la gratuidad del transporte público, la ampliación de la red ferroviaria, la creación de carriles reservados para el transporte colectivo y la limitación de la entrada de coches.

En este sentido, Alomar ha criticado que el PP "sigue fomentando el uso del coche privado de la mejor manera posible: poniendo más asfalto" que es, a su parecer, "el imán de los vehículos privados, de la velocidad y de los accidentes de tráfico".

Para el socialista, esta estrategia es contraproducente ya que cuando se introduce un nuevo carril en una red que ya está congestionada, toda la red en conjunto acaba colapsada.

La crítica de la formación se extiende también al decreto ley que permite recualificar suelo rústico para edificar sin agotar el suelo urbanizable. Sobre esta cuestión, Alomar ha alertado que "solo en Palma se cimentarán más de 680 hectáreas de suelo rústico, el equivalente a 68 campos de fútbol".

Esto, ha continuado, tendría un impacto directo en el crecimiento poblacional que supondría, según el socialista, hasta 150.000 residentes más y al menos 70.000 coches nuevos en un municipio "sin infraestructuras adecuadas".

"Estos dos partidos, ya prácticamente indistinguibles en las teorías que defienden, están consumando justamente aquello que la gran mayoría de la sociedad mallorquina no quiere: una generalización y propagación territorial de asfalto, triste metáfora del negro futuro que le espera a Mallorca", ha zanjado Alomar.