El PSIB censura que el Consell de Mallorca priorice la promoción mientras la población "sufre la saturación turística"

Archivo - Varios turistas en una calle de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado la presencia institucional desplegada por el Consell de Mallorca en la World Travel Market de Londres, en la que prioriza la promoción y la propaganda mientras la población "sufre las consecuencias de la saturación turística".

Con estas palabras se ha referido el conseller insular del PSIB Andreu Serra a la programación de la institución insular durante esta feria turística, al tiempo que ha acusado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de llevar a cabo una "operación de marketing político alejada de los problemas reales" que afronta Mallorca en materia turística y en plena precampaña electoral.

En una nota de prensa, Serra ha asegurado que la participación del Consell en esta cita internacional evidencia que van "en sentido contrario a la necesidad y la realidad de Mallorca".

En ese sentido, ha alegado que la "numerosa representación institucional" desplazada a Londres "no responde a los retos que tiene Mallorca". "Estas comitivas tan enormes para ir a las ferias realmente no están producen nada positivo", ha defendido.

Igualmente, ha considerado que el Consell ha perdido una oportunidad para defender una gestión turística "más responsable y coherente con las necesidades de la isla".

"La enorme embajada que el Consell ha enviado en Londres, pagada con dinero de los contribuyentes, incluye una delegación de los Bomberos de Mallorca, que han repartido folletos por la calle", ha mantenido.

El PSIB ha resaltado que el Consell ha reservado para Londres la comunicación de balances de gestión, como la de los anuncios de alojamientos ilegales que "dice que han conseguido retirar de las redes".

Para Serra es "increíble" que Galmés anuncie una "supuesta ofensiva" contra la oferta turística ilegal mientras "no aporta resultados verificables", ya que ha recordado que el Consell "no ha informado" sobre el número de expedientes caducados a pesar de las preguntas del PSIB en "repetidas ocasiones" durante la legislatura, la última de ellas en el último pleno del pasado mas de octubre.

"En realidad, a pesar de los reiterados anuncios propagandísticos, no se han producido clausuras efectivas de los establecimientos que operan de manera irregular, cuando el Consell dispone de la autoridad para hacerlo de manera cautelar mientras que se tramita el expediente sancionador", han advertido.

El representante insular ha aseverado que la institución insular "no han hecho ni una sola clausura", porque les han pedido los datos claros de cuántos expedientes han caducado y "no han dado ninguna información". También ha cuestionado las cifras del gobierno insular sobre la retirada de ofertas ilegales cuando "muchas de estas continúan comercializándose con total normalidad a través otras plataformas".

El PSIB ha mantenido que la "falta de acciones efectivas agrava la percepción de descontrol sobre la actividad turística". Así, ha apuntado que la sensación de "saturación" y de que "no se gobierna" esta actividad económica tan importante es "absolutamente clara" por parte de los mallorquines.

Por eso, los socialistas han exigido a Galmés que abandone los titulares y las escenificaciones a las ferias internacionales, que deje de "vulnerar constantemente" la ley electoral que le "prohíbe la realización de esta clase de autobombo personal que ha repetido constantemente durante toda la legislatura" y que concentre los esfuerzos del Consell en "dar respuesta" a los problemas que más preocupan a la ciudadanía, como la "saturación turística" y la "proliferación de la oferta ilegal".