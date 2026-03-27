El PSIB confía en que el Constitucional siga suprimiendo la eliminación del requisito del catalán en la sanidad balear

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PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha celebrado que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado inconstitucionales varios artículos del decreto de que el Govern logró validar en el Parlament para subsanar unos errores en una votación a finales de 2024.

Entre ellos, según han indicado los socialistas en un comunicado, se encuentra la eliminación de la exigencia del conocimiento del catalán para acceder a un puesto de trabajo en la sanidad balear.

De este modo, el partido ha confiado en que el Constitucional siga suprimiendo los artículos legislativos que contemplan la eliminación de esta exigencia.

Por ejemplo, también se encuentra introducida con una redacción similar en la ley de proyectos residenciales estratégicos, que también ha sido recurrida ante el TC. El deseo del PSIB es que el tribunal, en este caso, se pronuncie en los mismos términos.

La diputada socialista en el Parlament Mercedes Garrido ha considerado que la sentencia conocida este viernes demuestra que el Govern "no es capaz de justificar la urgencia por la cual estos artículos fueron incorporados en el decreto ley".

También ha recriminado al PP el hecho de ir incorporando la supresión del catalán en diferentes textos legislativos, lo que a su parecer supone "una falta de respeto" al TC, y le ha exigido que no vuelva a hacerlo.