El PSIB convoca la primera edición de los Premios Francesc Antich

Expresidente de Baleares, Francesc Antich. - PSIB

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha convocado la primera edición de los Premios Francesc Antich, unos galardones en memoria del primer presidente socialista de Baleares que tendrán una periodicidad anual y abrirá las inscripciones de candidaturas entre los días 21 de septiembre y 21 de noviembre.

La formación ha señalado este jueves en un comunicado que el principal objetivo es reconocer la figura de Antich, "que tiene que servir siempre de inspiración, y eso hace que los premios valoren a las personas o entidades distinguidas" en aspectos como la promoción de los valores del autogobierno, la identidad de las Islas y el pensamiento federalista.

Los premios acogerán la vocación integradora impulsada por Antich, hacia "un país formado por cuatro islas, pero también hacia aquellos países de habla catalana que siempre han tenido fuertes vínculos culturales y políticos con Baleares".

El PSIB ha planteado para esta primera edición un jurado que cuente con una representación de la comisión ejecutiva del PSIB, liderada por Francina Armengol, un representante de la familia de Antich y dos figuras de reconocido prestigio y vinculación con el expresidente, como el catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Joan Oliver Araujo y la abogada Lourdes Aguiló.

Asimismo, también se ha invitado a participar como miembros del jurado a un representante del PSC y otro del PSPV, como formaciones "hermanas" del PSIB. En esta primera edición participarán el exministro y presidente del PSC, Miquel Iceta, y la catedrática de Derecho y actual comisionada del Gobierno central para la dana de Valencia, Zumila Pérez.

El secretario de Organización y Acción Electoral, Cosme Bonet, ha considerado que estos premios deben terminar convirtiéndose en un referente para quienes han compartido los valores de Antich.

BASES DE LOS PREMIOS

Los premios se convocan en dos categorías. En primer lugar, a la trayectoria o iniciativa cívica, cultural o institucional. Según las bases del certamen, este galardón se dirige a personas físicas, entidades o instituciones que hayan destacado por la defensa, consolidación o proyección del autogobierno de Baleares y de la identidad colectiva.

Los candidatos a este premio pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, propuestas por terceras personas o por iniciativa propia.

El segundo premio, el Francesc Antich i Oliver de Estudios y Pensamiento Federalista, se dirigirá a autores que contribuyan al análisis o debate sobre el federalismo, la cooperación internacional y el desarrollo del Estado autonómico.

Ambos premios tienen un carácter honorífico. En la categoría de estudios se incluirá la publicación del trabajo del ganador en una colección propia de la entidad convocante.

Las candidaturas se tienen que presentar durante los dos meses posteriores a la convocatoria --entre el 21 de septiembre y el 21 de noviembre-- y deben ir acompañadas de una memoria justificativa de los méritos de la trayectoria, una copia del trabajo o artículo, y un breve currículum de la persona o entidad candidata.