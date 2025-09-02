El PSIB cree que con la derogación de la ley de memoria democrática el PP "consuma su entrega total a Vox"

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha rechazado la iniciativa registrada por Vox en el Parlament para derogar la ley de memoria democrática con la que, a su parecer, el PP "consuma su entrega total a Vox" y "comienza a pagar el precio de los presupuestos".

Así se ha expresado el diputado socialista Omar Lamin este martes, después que los de Santiago Abascal hayan registrado la proposición de ley para eliminar la normativa. Esto supondría, ha lamentado, "traicionar los derechos humanos y entregar la memoria de las personas que todavía esperan, con dolor, recuperar sus seres queridos".

En una nota de prensa, el PSIB ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, pactó con los partidos de izquierda mantener la ley a cambio de que la izquierda apoyara dos decretos ley el pasado diciembre.

Para los socialistas, derogar ahora la ley supone "un grave incumplimiento de la palabra dada por la presienta y su formación para entregarse a la extrema derecha".

En esta línea, Lamin ha criticado que los 'populares' están "más interesados en comprar las ideas reaccionarias de Vox que en resolver los problemas reales de la gente" como, ha enumerado, el acceso a la vivienda, el "deterioro gravísimo" de los servicios públicos como la salud, la dependencia, la educación, problemas como la sequía o territoriales y "con el PP convirtiendo estas islas en un escaparate para los especuladores".

Igualmente, desde la formación han sugerido que la derogación de la ley es "una parte del precio a pagar" por el PP a Vox por la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2025.

"Es necesario dejar clarísimo que la memoria y la convivencia nunca han sido un problema en estas islas, siempre ha sido un orgullo, la mejora cara de esta tierra", ha defendido el diputado, quien ha advertido que "cuando uno pierde la memoria" está "condenado al olvido".

Con todo, los socialistas han exigido al PP que "vuelva a la centralidad, a la moderación y que centre sus esfuerzos en resolver los problemas reales de la gente" de las Islas y no a "complacer" las "obsesiones" de Vox.