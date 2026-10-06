El PSIB critica al Consell de Mallorca por no haber activado "ni una sola ayuda" del escudo social

La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en el pleno de la institución insular. - PSIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado este martes el "fracaso" del escudo social anunciado por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, por no haber puesto en marcha "ni una sola medida de las que prometió" hace seis meses durante el debate de política general insular.

El grupo socialista ha afirmado en un comunicado que las familias mallorquinas "continúan sin recibir ninguna ayuda", mientras que Galmés se dedica a hacer "anuncios vacíos que no es capaz de cumplir".

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha considerado que el anuncio de las ayudas "nació con retraso" porque el PP negoció con Vox que las prestaciones "no pudieran llegar a personas que no acreditasen cinco años de residencia legal" en la isla.

Cladera ha considerado que este "escudo racial, impuesto por Vox y aceptado por el PP, ya excluía a las personas que más necesitan apoyo" en un contexto de encarecimiento generalizado del coste de la vida.

Según la socialista, el PP se "rebajó" al aceptar esta exigencia de los "ultras" para "garantizarse una mayoría y aprobar las modificaciones de crédito". Esta mayoría la "garantizaban los socialistas, siempre que se abandonase el racismo institucional", ha añadido. Pese a ello, ha lamentado que "ni con el apoyo de Vox han sido capaces de desplegar las medidas".

El paquete de medidas anunciado por el gobierno insular "estaba inflado y no respondía a ninguna planificación real". Cladera ha detallado que, de los 80 millones de euros anunciados para las ayudas, solo se han destinado 22 millones en modificaciones de crédito, mientras que el resto de medidas que el PP presenta como nuevas "ya estaban previstas en el presupuesto ordinario y son solo un maquillaje de partidas existentes".

"El Consell de Mallorca ha vendido como escudo social lo que en realidad es una simple reorganización contable sin impacto real sobre la ciudadanía", ha lamentado la portavoz.

Según ha indicado, la medida "más importante" de las anunciadas es la inversión de nueve millones de euros del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para las personas más necesitadas, pero "no se ha activado".

La socialista ha recordado que el IMAS ha delegado la gestión de los servicios sociales a los ayuntamientos, a "a los quienes se tenía que transferir cantidades económicas", pero a quienes "no les ha llegado ni un euro".

Cladera ha defendido que "lo mismo" ha ocurrido con los tres millones de euros para que las federaciones deportivas pudieran pagar licencias federativas de niños con dificultades económicas.

Según el PSIB, el conseller Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha sido "incapaz" de aplicar las ayudas y se ha "inventado" una transferencia a los ayuntamientos que convierte la ayuda en una subvención para mantener instalaciones deportivas, "dejando de lado el carácter social".

"Estos dos ejemplos demuestran la incapacidad, la falta de gestión y la ineficiencia de Galmés, que no es capaz de tramitar ningún procedimiento administrativo de manera efectiva y ha convertido el Consell en una herramienta vacía que se limita a transferir cantidades económicas sin ningún impacto real", ha criticado Cladera.

La portavoz también ha lamentado la "sumisión" de Galmés exigencias de Vox, así como "la ineficacia de todo su gobierno" y el "ridículo de un presidente que no nadie".