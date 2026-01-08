PSIB critica la "dejadez" de Martínez con Sant Sebastià Petit y sa Rueta mientras se "entretiene en grandes proyectos"

Archivo - Diferentes momentos de la Revetla de Sant Sebastià en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo
PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PSIB de Palma ha reprochado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que este 2026 se vaya a vivir un Sant Sebastià Petit y una Rueta "descafeinados", al que también han acusado de "dejadez" mientras "se entretiene con grandes proyectos que nadie ha pedido".
Los socialistas han afirmado que esto ha sucedido "por segundo año consecutivo", debido a que el contrato con el que se gestionan las actividades "quedara, en parte, desierto", según ha afirmado en un comunicado.
El portavoz del PSIB de Palma, Xisco Ducrós, ha afirmado que este año "no habrá animación infantil musical ninguno de los dos días, otra vez", por lo que ha aseverado que Martínez "abandona las fiestas populares y a los niños". "El PSIB ha advertido desde hace tiempos que Martínez y el PP ni cuidan Palma, ni cuidan Sant Sebastià", ha añadido.
De este modo, ha asegurado que los niños que vayan a Sant Sebastià Petit y sa Rueta "no encontrarán ningún grupo de animación infantil con voz y música en directo", como ha apuntado que "tampoco habrá una 'minidisco'" con música para bailar, confeti o burbujas gigantes.
Asimismo, ha indicado que la situación "empeora" con sa Rueta, ya que han achacado a la "desidia del alcalde" que no vaya a haber personajes animados recorriendo las calles y sin el pasacalle con 'xanquistes', muñecos gigantes, vehículos extravagantes o la pasarela para que los niños puedan desfilar con sus disfraces, ni animadores.
"Es muy triste que los niños sufran las consecuencias de un alcalde que solo se preocupa por sus ocurrencias, que se gasta 120 millones de euros en comprar el edificio de Gesa y es incapaz de programar un Sant Sebastià Petit y una Rueta en condiciones".
Por estos motivos, ha reivindicado que los niños de Palma son "las víctimas" de esta forma de gobernar y ha defendido que esto "no se puede tolerar".