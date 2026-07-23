El PSIB critica la "falta de definición" del PP sobre el aumento del plus de insularidad que vota el Congreso

Archivo - Milena Herrera, diputada del PSOE - CONGRESO - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado la "falta de definición" de la postura del PP sobre el aumento del plus de insularidad para los funciones de la administración general del Estado destinados en Baleares que la tarde de este jueves votará el Congreso de los Diputados.

Los socialistas, en un comunicado, han especulado con la posibilidad de que los 'populares' y Vox pudieran votar en contra de esta medida y dejar a cerca de 11.000 funcionarios sin la mejora retributiva.

La diputada socialista Milena Herrera ha mostrado su preocupación por el devenir de una votación que, ha estimado, no se producirá antes de las 20.00 horas.

Herrera ha señalado que Vox ya ha anunciado su oposición y ha considerado que eso podría influir en la postura del PP. De ser así, ha alertado, sería un "fuerte revés" al refuerzo de los servicios públicos que el Estado presta en el archipiélago, que van desde las fuerzas de seguridad a la Justicia o la Seguridad Social.

"No se puede jugar con el futuro de nuestros funcionarios", ha incidido la socialista, quien ha pedido a los 'populares' Marga Prohens y Alberto Núñez Feijóo que "dejen de esconder qué harán y digan claramente que votarán que sí".