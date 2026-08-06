El PSIB critica la falta de impulso a refugios climáticos en Mallorca ante las recurrentes olas de calor

Archivo - Una persona se refresca en una fuente. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha criticado este jueves que las recientes y continuas olas de calor, con temperaturas por encima de los 40 grados en el interior de la isla y frecuentes noches tórridas, se han registrado con la isla "totalmente desprotegida" y sin que la institución insular haya garantizado refugios climáticos para la población vulnerable.

El conseller de la formación Joan Ferrer ha advertido de que la institución insular "no puede continuar tratando el calor extremo como una anomalía o una amenaza lejana", y ha reclamado una respuesta inmediata y planificada ante un riesgo que ya es estructural.

Ferrer ha remarcado que los refugios climáticos "no son un lujo ni una ocurrencia, son una necesidad de salud pública y de justicia social", especialmente para colectivos vulnerables.

"Mallorca necesita espacios frescos, accesibles y abiertos durante las horas más duras del día. No podemos permitir que la protección de la gente dependa de la improvisación", ha afirmado.

El socialista ha criticado que, a pesar de las advertencias científicas y las tres olas de calor registradas este verano, el Consell "ha llegado tarde y ha actuado de manera insuficiente".

Ferrer ha recordado que la convocatoria insular de 2024 para proyectos municipales de energía y clima solo recibió cuatro propuestas relacionadas con climatización, sombras o refugios climáticos de las 387 presentadas, y que la nueva línea de 2026 no crea una red insular, no fija condiciones mínimas y no estará operativa hasta después de este verano. "Es una respuesta burocrática a un problema que exige urgencia", ha lamentado.

El conseller socialista ha señalado la responsabilidad política del conseller insular de Medio Ambiente, Pedro Bestard, que, según Ferrer, ha llegado a negar el cambio climático.

"Cuando quien tiene que dirigir las políticas de adaptación climática cuestiona la existencia misma del problema, el resultado es una gestión sin diagnóstico, sin planificación y sin urgencia", ha dicho.

Según el PSIB, la situación es especialmente grave en las residencias y centros del Consell. Según Ferrer, ya el pasado julio se han registrado temperaturas de hasta 32 grados en las habitaciones de la residencia de la Bonanova, como ha denunciado el Grupo Socialista, afectando a personas mayores y dependientes.

"Es inadmisible que el Consell todavía no tenga un plan de actuación ante las altas temperaturas en residencias, centros de día y servicios del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS)", ha resaltado.

También ha reclamado protocolos laborales para el personal propio y de las empresas contratistas. "No podemos dejar que trabajadores de carreteras, medio ambiente, instalaciones deportivas o la ITV afronten temperaturas extremas sin protección", ha alertado.

Los socialistas han recordado que durante el último año han propuesto varias iniciativas al Consell de Mallorca, como la habilitación de una red insular de refugios climáticos activada con los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un plan específico para residencias y centros de día con auditorías térmicas y climatización de apoyo, y un protocolo laboral obligatorio para adaptar horarios, cargas de trabajo y pausas durante las alertas.

También reclama impulsar sombras, arbolado, fuentes y espacios renaturalizados en los municipios. Las iniciativas, a pesar de ser aceptadas por una mayoría de la institución insular, no se han concretado en ninguna acción definida por parte del equipo de gobierno, un hecho que, para Ferrer, apunta hacia la "dejadez de Galmés también en este aspecto".