El PSIB critica la "inacción" de Galmés por no cesar a Bestard un mes después de conocerse su uso de coches oficiales

Archivo - El piragüistica Joan Toni Moreno y el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, durante su visita a la clausura del Acampaesport 2024. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha recriminado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, su "inacción" después de que haya pasado un mes tras publicarse el posible "uso indebido" que hacía el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, de los coches oficiales.

Los socialistas han resaltado que el propio Bestard reconoció públicamente que había utilizado coches oficiales sin rotular para "actividades de partido" y para "usos personales", hecho que, a su modo de ver, "tendría que haber comportado su dimisión o cese inmediato".

En un comunicado, la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha criticado que, pese a este reconocimiento explícito, hace un mes que esperan los informes que ha encargado Galmés. Por eso han censurado que el representante insular "no tome decisiones", puesto que, a su juicio, la decisión "ya tendría que estar tomada" y tendría que ser "hacer dimitir o cesar a Bestard".

"En su comparecencia, Bestard afirmó que nunca había ordenado quitar la rotulación a ninguno de los vehículos del departamento que después usaba para su vida privada y que uno de ellos tenía los logotipos del Consell en piezas imantadas que permiten ponerlas o quitarlas a voluntad, cuando en realidad todos los vehículos del departamento de Medio Ambiente llevan un vinilo pegado a la carrocería", han remarcado.

El PSIB ha reprochado a Galmés que se haya limitado a anunciar informes internos que "no ha hecho públicos" y que, además, los haya encargado a "cargos de confianza" del mismo Bestard, como la secretaria técnica del Departamento de Medio Ambiente.

Cladera ha alegado que esta "maniobra" solo pretende "demorar los informes para no tomar decisiones" y esperar que "se apague el caso", tal como ya hizo en otros episodios como el de la consellera insular Núria Riera y su "enorme sueldo público de 130.000 euros", por hacer de portavoz del PP en el Consell.

"A esta falta de transparencia se suma el hecho de que Galmés tampoco ha respondido a las solicitudes de información, ni las preguntas escritas registradas por el PSIB desde hace más de 20 días", han sostenido.

Este medio centenar de preguntas tratan de saber qué conocimiento tenía el departamento y el mismo presidente de la actuación de Bestard respeto al uso de los vehículos oficiales del Consell para su vida privada. Para Cladera, esta actitud confirma que Galmés se "esconde detrás excusas" y "no quiere afrontar las responsabilidades que le corresponden".

"El PSIB exige a Galmés que no deje pasar ni un día más y haga dimitir a Bestard porque el Consell de Mallorca, no se merece tener un vicepresidente tan indigno. Los ciudadanos no merecen tener un vicepresidente que abusa de recursos públicos. Si Galmés no actúa, es cómplice", han apuntado.

Loa socialistas han argumentado que durante este mes Bestard ha mantenido su agenda de actos públicos y, si bien durante los primeros días y en el mismo pleno del Consell de Mallorca se reflejaba una "evidente incomodidad" por su presencia, posteriormente han afirmado que Galmés ha "normalizado" la situación hasta el punto de compartir actos públicos y fotografías oficiales con su vicepresidente.

Cladera ha advertido que esta situación demuestra el gobierno que hay en el Consell y ha insistido que "exigen responsabilidades ya" o bien del vicepresidente, o bien del propio Galmés.

El PSIB ha considerado que un mes de "inacción" es una "muestra evidente" de la "debilidad política" de Galmés ante su socio de gobierno y una "falta de respeto" hacia la institución y hacia la ciudadanía de Mallorca, que "merece un Consell transparente, responsable y libre de abusos de poder".