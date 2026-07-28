El PSIB critica la partida de 41 millones de euros a Tirme "para que el PP cumpla sus promesas"

La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en rueda de prensa. - PSIB

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha denunciado públicamente este martes la "inaceptable" gestión de la política de residuos del Consell de Mallorca tras aprobar una partida de 41 millones de euros para "engordar" a Tirme con tal de "cumplir la promesa electoral" de reducir la tarifa de residuos un 10% y que ha costado más de 100 millones de euros.

Según ha informado este martes en una rueda de prensa la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, la gestión del presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, es "absolutamente irresponsable" y ha considerado que "no gestiona bien los recursos públicos" y que se cree que el Consell es su "chiringuito".

Cladera ha insistido en que estos recursos públicos pueden destinarse a políticas prioritarias para Mallorca, como la vivienda, la dependencia, la cultura, la movilidad sostenible, para la juventud o para personas que no tiene vivienda.