El PSIB critica que el PP rechace acercar la parada de bus al Hospital de Manacor

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado que el PP haya rechazado en los ayuntamientos de Santanyí y Felanitx la aprobación de mociones para reclamar que la parada de autobús se sitúe más cerca del Hospital de Manacor.

Según han indicado los socialistas en un comunicado, la propuesta planteaba que la parada actual se encuentra a unos 600 metros del centro hospitalario, lo que consideran "injusto" para personas mayores, pacientes en proceso de recuperación y colectivos vulnerables.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santanyí, Tino Davia, ha señalado que el autobús es "un servicio esencial" y ha asegurado que el Govern conoce la presión asistencial que sufre la comarca del Llevant, aunque, según ha dicho, no ha dado respuesta a esta situación.

Davia ha recordado que la población de la zona supera "ampliamente" los 200.000 habitantes en temporada alta y ha criticado la falta de planificación, que a su juicio contribuye a la saturación de la atención sanitaria y del hospital.

Por su parte, la secretaria general de los socialistas en Felanitx ha defendido la necesidad de que el autobús llegue hasta la puerta del hospital y que lo haga con frecuencias adecuadas. "No puede ser que personas mayores o con movilidad reducida tengan que caminar más de medio kilómetro para acceder a un servicio sanitario básico", ha señalado.

Los socialistas de Santanyí y Felanitx han anunciado que seguirán reclamando esta mejora ante el Govern y la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.