El PSIB critica que se reactive la oferta de plazas de alquiler turístico en Mallorca pese a la situación de "colapso"

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha criticado la decisión del departamento insular de Turismo de ofertar alrededor de un millar de plazas del alquiler turístico vacacional pese a la situación de "colapso" que padece la isla.

La consellera socialista Juan Maria Adrover ha considerado que la reactivación de esta bolsa de plazas, que en septiembre tuvo que ser anulada por los errores informáticos, "llega en el pero momento posible, con una crisis de la vivienda que ahoga a la ciudadanía".

"Es absolutamente decepcionante y muy preocupante que el Consell de Mallorca siga sacando nuevas plazas de alquiler vacacional con esta situación de colapso, es brutal", ha afirmado.

La convocatoria de estas plazas se someterá votación en la reunión de la junta rectora del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) prevista para el próximo miércoles.

Todas las que se oferten serán aquellas que se dieron de baja en la última convocatoria o han sido registradas en los últimos meses, por lo que técnicamente no son nuevas, ha enfatizado la institución insular.

En la convocatoria fallida se pretendían ofertar 654 plazas, pero en esta la cifra previsiblemente superará el millar, ya que a lo largo de estos meses ha habido nuevas bajas.

Con todo, según ha indicado el PSIB en un comunicado, Adrover ha sido crítica con la "falta de rigor técnico y de planificación" del Consell de Mallorca.

"Todo esto lo hacen sin haber puesto en marcha un estudio de carga, como es su obligación, y sin haber modificado el PIAT como han anunciado dos veces en estos tres años, sin cumplir con su competencia de frenar y perseguir el alquiler turístico ilegal", ha criticado.

La socialista también ha puesto el foco en el "auténtico despropósito" del departamento de Turismo en materia de inspección turística, hasta el punto de que se dejaron caducar expedientes sancionadores.

LA FERIA DE BERLÍN

Adrover, por otra parte, ha recriminado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que la decisión de reactivar la bolsa de plazas fuese anunciada unas horas después de "hacer un discurso centrado en la sostenibilidad" en la feria turística ITB de Berlín.

"Han ido a vender cultura vinculada al turismo y con la palabra sostenibilidad en mayúsculas. Pero es una sostenibilidad falsa, porque es una sostenibilidad de palabra", ha incidido Adrover.

La socialista también le ha afeado su papel al nuevo conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, y le ha comparado con su predecesor en el cargo, José Marcial Rodríguez.

"Si el anterior conseller se fue con una última foto vergonzosa blanqueando las plataformas como Airbnb en vez de imponerles la ley, la del nuevo conseller es todavía más vergonzosa porque viene de una feria turística donde ha anunciado una sostenibilidad falsa, llega y publica nuevas plazas de alquiler vacacional", ha dicho.