El PSIB critica el reparto de ayudas INEA a explotaciones agrarias al dejar fuera a 160 que cumplían los requisitos

Archivo - Balas de paja sobre un campo. Archivo. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha denunciado este jueves que el fondo de ayudas comunitarias INEA, destinadas a inversiones en explotaciones agrarias, no han llegado a todas las que cumplen los requisitos al considerar que la causa es el modelo de reparto aplicado por le Govern.

El partido ha explicado en un comunicado que, en las dos convocatorias de 2024, 160 pequeñas y medianas explotaciones se han quedado fuera de las ayudas pese a cumplir los requisitos exigidos.

Los diputados socialistas Marc Pons y Malena Riudavets han criticado que el Govern "intente" presentar como éxito un sistema de reparto que en dos convocatorias ha dejado a 160 explotaciones sin ayudas.

En este sentido, la formación ha respondido a las críticas del diputado 'popular' Jacobo Varela, al recordar que "los 160 expedientes que cumplen los requisitos y se han quedado sin ayuda no forman parte de la utopía", sino que "son explotaciones reales, con payeses reales, que necesitan invertir para poder seguir trabajando".

Según el PSIB, en las dos convocatorias de las ayudas publicadas para 2024, hay 35 titulares que repiten como beneficiarios y algunos de los importes más elevados corresponden a explotaciones vinculadas a un mismo grupo agrícola.

Los socialistas han exigido a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural que recapacite y que reconozca que su reparto "favorece las desigualdades entre explotaciones".

La formación ha lamentado, además, que el PP "afirme escuchar al sector mientras continúa sin incorporar una de las demandas que las organizaciones agrarias han trasladado", como que las ayudas INEA tengan en cuenta la realidad diferenciada de cada isla.

Los diputados socialistas han defendido que "si el Govern hubiera escuchado, esta realidad ya estaría incorporada a los criterios de las convocatorias".

Por otro lado, el PSIB ha reclamado al Govern un "cambio de modelo" en el sistema de reparto y rediseñe las bases de las convocatorias para que ninguna explotación que cumpla los requisitos se quede fuera por falta de presupuesto.

Finalmente, Pons y Riudavets han advertido que "hay explotaciones profesionales que ya ni intentan presentarse a estas ayudas porque consideran que los criterios de valoración las dejan sin posibilidades de acceder". Así, han apuntado que "cuando los profesionales dejan de confiar en una convocatoria pública hasta el punto de no presentarse", hay "un problema que el Govern debería escuchar y corregir".