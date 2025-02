PSIB critica tres "grandes incumplimientos" del Govern sobre prohibir macrogranjas y subidas de ITS y cánon del agua

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlament ha criticado tres "grandes incumplimientos" del Govern sobre prohibición de macrogranjas y subidas del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y cánon del agua.

En detalle, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha criticado que "el Govern dijo que no existiría ninguna macrogranja en Sineu" tras aprobar un decreto ley en Consell de Govern que prohibía las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas, cuando "ahora se ve que han abierto la puerta a que pueda haber otro tipo de macrogranjas, por ejemplo de cerdos"; también, ha añadido, "quisieron hacer creer a todos que estaban en contra de la masificación, de hecho prometiendo un decreto ley para principios de este mes de febrero, que posibilitara la subida del ITS durante los meses de invierno, y todavía no se ha presentado"; y, finalmente, "se comprometieron a una subida del cánon del agua para grandes consumidores y, de momento, tampoco se ha hecho", ha lamentado.