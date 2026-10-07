El PSIB defenderá en el próximo pleno las bajas laborales frente a "los recortes de derechos" del PP

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlament debatirá una iniciativa del PSIB para defender que los trabajadores puedan tener bajas laborales sin perder sueldo o derechos, frente a las propuestas del PP para "recordar derechos a la clase trabajadora".

El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "atacar" las bajas laborales. "Él lo llama absentismo, nosotros sobrecarga o sobresfuerzo", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

La proposición no de ley (PNL), ha remarcado Negueruela, busca "dejar claro que no se puede modificar el régimen de bajas laborales como plantea el PP".

Los parlamentarios también debatirán una proposición no de ley (PNL) para reclamar la torre de control del aeropuerto de Menorca. El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha defendido la importancia de sustituir la torre actual, que está en funcionamiento desde 1968.

En la sesión de control al Govern, MÉS per Mallorca preguntará por medidas contra la especulación y para paliar el coste de la vida en Baleares. "El Govern no ha tomado ninguna medida para frenar el impacto de la inflación", ha criticado el diputado de MÉS Ferran Rosa.