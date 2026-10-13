El PSIB denuncia las dificultades para pedir cita en Atención Primaria y García les acusa de buscar la "crítica fácil"

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha acusado al PSIB de buscar la "crítica fácil" después de que la diputada socialista Carol Marqués denunciara públicamente la dificultad para pedir cita con los médicos de los centros de Atención Primaria de Menorca.

El intercambio dialéctico ha tenido lugar durante el pleno del Parlament de este martes, cuando la socialista ha lamentado la "falta de credibilidad" de la consellera.

La diputada ha recordado que "hace meses" ya le recrimininó "la problemática para pedir cita con los médicos de Atención Primaria" y ha señalado que el 3 de marzo García aseguró que la demora para tener cita era de 2,96 días hábiles.

La socialista, tras comprobarlo ella misma, ha asegurado que la demora es de 19 días hábiles en Es Castell, de 14 en Alaior, de diez en Maó y Ciutadella y de ocho en Sant Lluís. "O la cifra no era cierta o su gestión es tan nefasta que se han disparado como nunca", le ha dicho a la consellera.

"Desde que llegamos al Govern hemos reforzado la salud pública de Menorca con más profesionales, prestaciones y hemos invertido en innovación e infraestructuras como nunca antes se había hecho", se ha defendido García.

La consellera ha sacado pecho del hospital de día de patología dual, la ambulancia operativa en Es Mercadal las 24 horas todos los días del año y el servicio de alergología, tres medidas que los socialistas "fueron incapaces de poner en marcha en ocho años".

Aunque ello "no quiere decir que esté todo perfecto", ha considerado que demuestra que el PSIB ha buscado la "crítica fácil". "El tiempo y las urnas pondrán a todo el mundo en su sitio", ha zanjado.