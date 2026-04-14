PSIB denuncia que la "saturación" en Atención Primaria provoca más casos en las Urgencias de las Islas

EIVISSA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Pilar Costa ha denunciado públicamente en el Parlament que la "saturación" de Atención Primaria provoca más casos atendidos en las Urgencias y ha exigido a la consellera de Salud, Manuela García, que no culpe a la ciudadanía por acudir a los hospitales "cuando no se les da una cita en un tiempo razonable".

En la Cámara balear, Costa ha explicado que más del 50 por ciento de la población de las Islas debe esperar más de ocho días para ser atendida por su médico, con casos que llegan a 30 días de espera.

Además, ha considerado que la situación en Eivissa "es especialmente crítica", calificando como un "drama" la situación en el Hospital Can Misses, donde en los últimos meses se han marchado más de 12 profesionales sanitarios del servicio de Urgencias.

"Actualmente tenemos una falta de personal en Urgencias de Can Misses que se acerca al 50 por ciento", ha dicho Costa, criticando por ello la "incapacidad" de la consellera para retener a especialistas.

RESPUESTA CONSELLERA

La consellera de Salud, Manuela García, ha contestado a Costa asegurando que "lo que se está degradando es el PSOE en esta última semana".

En temas sanitarios, ha afirmado que el crecimiento poblacional impacta directamente en el funcionamiento de los servicios sanitarios, un hecho que el Govern "afronta con responsabilidad".

"El Govern no ha mirado a otro lado y lo que ha hecho es gestionar", ha insistido la consellera.

En relación al Hospital Can Misses de Ibiza, García ha afirmado que se ha reducido casi a la mitad el tiempo de resolución de casos y se han reforzado los equipos sanitarios, mostrando una mejora "clara y sostenida".