PSIB echa en cara a García que se equivoque con el nombre de un hospital y la consellera lo tacha de falta de respeto

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García durante una sesión de control en el Parlament balear, a 12 de septiembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB Patricia Gómez ha reprochado a la consellera de Salud, Manuela García, que haya mencionado el hospital Virgen de Lluc --el nombre que recibía hasta 1987 el Hospital Son Dureta-- en una pregunta en el pleno.

Para García, la pregunta es "una absoluta falta de respeto a la Cámara" y demuestra el nivel parlamentario de los socialistas. "Usted ha bajado al barro", ha criticado.

"Que se hayan anulado 2.000 consultas y 77 cirugías a nuestros ciudadanos ayer y las que se están anulando hoy, causadas por una huelga provocada por la incapacidad del Gobierno para negociar un Estatuto Marco con los médicos, eso no le parece suficientemente importante", ha dicho.

Por su parte, la diputada ha lamentado la gestión de García, subrayando que las listas de espera para una intervención quirúrgica "aumentan mes tras mes", que los paritorios del Hospital de Manacor estuvieron cerrados y que las urgencias están "saturadas".