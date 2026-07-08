El PSIB y Endavant Campos reclaman al Consell y al Ayuntamiento que condenen la actitud de la alcaldesa en es Trenc - PSIB

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB y Endavant Campos reclamarán al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Campos que condenen formalmente el "lamentable espectáculo y la actitud provocadora" de la alcaldesa del municipio, Xisca Porquer, en la cadena humana celebrada en es Trenc.

Lo harán a través de una moción para exigir también la protección de este espacio natural, según han reivindicado la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y el portavoz de Endavant Campos, Paco Blasco.

Ambos representantes han destacado el "éxito" de la movilización del pasado domingo en defensa del espacio natural de es Trenc, subrayando que fue una concentración pacífica y una "respuesta clara" frente a las políticas del Govern.

Según ha criticado el PSIB en una nota de prensa, la aprobación de la denominada 'ley ómnibus' "abre la puerta" a la desprotección de este territorio.

También han condenado la actitud de la alcaldesa, que asistió a la acción en es Trenc. Fernández ha tachado su comportamiento de "lamentable espectáculo" y la ha acusado de "provocar" a los manifestantes que se concentraban.

"El espectáculo de la señora Porquer no tiene que eclipsar lo que 10.000 personas reclamamos el domingo pasado", ha reclamado la socialista.

De su lado, el portavoz de Endavant Campos ha lamentado la "postura intolerante" que, a su entender, tuvo la alcaldesa hacia unas personas que reivindicaban un hecho positivo como es la conservación del entorno natural de la isla.

"Porquer tiene que recordar que gobierna para todos los vecinos y vecinas de Campos, no solo para los suyos. Su actitud no nos representa", ha concluido.