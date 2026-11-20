El PSIB enmienda los presupuestos del Consell de Mallorca para "reparar los recortes" a lengua, medioambiente e igualdad - PSIB

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha registrado una enmienda a la totalidad y 104 enminedas parciales a los presupuestos insulares para 2027 con el objetivo de "reparar los recortes" en políticas de lengua, medioambiente, cooperación, igualdad y memoria democrática.

La portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, ha presentado este viernes las enmiendas de su grupo, que movilizan cerca de 150 millones de euros.

A su entender, las cuentas elaboradas por PP y Vox "no dan respuesta a los problemas reales de la ciudadanía" y representan una "oportunidad perdida para hacer del Consell una institución capaz de afrontar los grandes desafíos de la isla".

Cladera ha instado al presidente insular, Llorenç Galmés, a reformular los presupuestos que presentaron los consellers de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, cuando ya se conocía la investigación judicial por un presunto delito de malversación, ha recordado el PSIB.

Uno de los principales ejes de las enmiendas socialistas es la vivienda, al considerar que las cuentas no incorporan "ninguna partida específica" destinada a esta cuestión, a pesar de ser la principal preocupación de miles de familias y jóvenes.

En este sentido, los socialistas proponen la creación de una línea dotada con 10 millones de euros para impulsar políticas de vivienda y reforzar la cooperación con los ayuntamientos para aumentar la oferta de vivienda asequible.

También han presentado enmiendas para mejorar los servicios sociales y la atención a las personas ante, según Cladera, la situación de "infrautilización" de recursos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), "mientras aumentan las necesidades asistenciales de la población".

En concreto, plantean destinar 15 millones de euros adicionales al Servicio de Atención Integral a Domicilio y reforzar las políticas dirigidas a la dependencia, las personas mayores y los colectivos vulnerables. "El 40 por ciento de las enmiendas socialistas se centran en el ámbito social", ha destacado la portavoz.

Por otro lado, apuestan por recuperar política que, a su criterio, han quedado "arrinconadas" durante esta legislatura a consecuencia del acuerdo entre PP y Vox.

Entre estas, las enmiendas de PSIB recuperan partidas eliminadas para apoyar a las entidades que trabajan en la defensa y la promoción del catalán. "El Consell debe volver a ser una institución comprometida con la protección y promoción de la lengua propia de Mallorca", ha reivindicado Cladera.

También reclaman restituir los recursos para el Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación, al entender que la institución insular "no puede renunciar a su papel de cooperación internacional ni abandonar los compromisos de solidaridad que había mantenido históricamente".

Las enmiendas de la formación recuperan inversiones vinculadas a las políticas ambientales y a la memoria democrática, ante los recortes o eliminaciones del equipo de gobierno durante esta legislatura que, para Cladera, responden a "exigencias ideológicas de Vox y no a criterios de buena gestión o de interés general".

En cuanto al modelo turístico y la gestión de recursos públicos, la portavoz socialista ha criticado que el Consell "continúe incrementando las partidas destinadas a promoción turística mientras Mallorca sufre episodios de saturación".

Así, una parte importante de la financiación de las enmiendas del PSIB reduce los gastos en promoción turística y propaganda institucional para priorizar políticas "con un impacto directo sobre el bienestar de la población".

"Si Galmés se comprometió a rebajar la promoción, debería recortar el presupuesto que se dedica en lugar de incrementarlo año tras año", ha reprochado Cladera.

Otra de las líneas de las enmiendas es la revisión de las aportaciones económicas a Tirme para "adecuarlas a las necesidades reales del servicio" y liberar recursos para políticas sociales.

La socialista ha pedido "más explicaciones" sobre la inclusión de la concesionaria del servicio de residuos en las partidas para recibir subvenciones nominativas, cuando en los tres años de la legislatura se han destinado 100 millones de euros extras de los remanentes.

"Presentamos una alternativa real a los presupuestos de PP y Vox, una alternativa que pone los recursos públicos donde son más necesarios: la vivienda, la dependencia, las personas mayores, la igualdad, la lengua, la sostenibilidad y los servicios públicos", ha resumido Cladera.

Finalmente, ha vuelto a pedir a Galmés el cese del vicepresidente segundo de la institución insular al considerar que su continuidad es "incompatible" con la "exigencia de ejemplaridad institucional que debe representar el Consell".