PSIB exige al Consell de Mallorca que actúe ante la crisis de la vivienda y acusa a PP y Vox de "hacer cinismo político"

Los consellers socialistas en el Consell de Mallorca Sofía Alonso y Joan Ferrer - PSIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha exigido al equipo de gobierno insular que actúe ante la crisis de la vivienda y de cohabitación forzosa y ha acusado a PP y Vox de "hacer cinismo político y actuar de manera clasista".

Así lo han denunciado públicamente este lunes los consellers socialistas Sofía Alonso y Joan Ferrer, quienes han presentado la moción que su grupo defenderá en el pleno insular para abordar la crisis de la vivienda.

Alonso ha señalado que según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Mallorca hay 125.000 hogares sobreocupados, en la mayoría de los cuales viven diferentes núcleos familiares sin parentesco.

Según ha criticado, ni el Govern ni el Consell de Mallorca "ponen en marcha políticas activas para controlar esta situación". Al contrario, ha lamentado, "todas las políticas que anuncia el PP, bajo la premisa de atacar la dificultad creciente en el acceso a la vivienda, en realidad son amables con la especulación y redundan en el beneficio de los que más tienen".

En esta línea, la socialista ha acusado a PP y Vox de "hacer cinismo político y actuar de manera clasista en favor de los poderosos y de no actuar para acotar el problema de la infraocupación".

"No podemos permitir que en una Mallorca que crea riqueza, aproximadamente un 10 por ciento vivan en infraviviendas o habitaciones compartidas de manera forzosa", ha reivindicado Alonso, quien ha apuntado al presidente insular, Llorenç Galmés, como "responsable, por inacción, de la situación".

De su lado, Joan Ferrer ha defendido que el Consell de Mallorca tiene dos grandes competencias: la social y la ordenación del territorio, incluida la garantía de la habitabilidad de las viviendas.

Según ha lamentado el socialista, cada propuesta que su grupo lleva al Consell "siempre se alega de incompetencia". Así, ha reclamado a la institución insular que haga un censo "real" para conocer el alcance de la situación de infraviviendas.

La moción que el grupo socialista presentará en el próximo pleno insular propone crear una oficina de vivienda "real" que asesore y proteja a las personas vulnerables, "en lugar de criminalizarlas". También apuesta por ampliar los recursos residenciales temporales y de urgencia, especialmente para familias con menores, personas mayores o dependientes.

Además, solicita al Consell que combata el alquiler ilegal y la especulación inmobiliaria con inspecciones y sanciones a los propietarios que incumplan la normativa, que declare Mallorca como zona tensionada y que impulse la promoción de vivienda protegida.

"Aquello que no puede hacer el Consell es continuar mirando hacia otro lado", ha reclamado Ferrer, quien ha propuesto que a través de la concesión de cédulas de habitabilidad, el departamento de Territorio pueda verificar y controlar el número de personas de diferentes núcleos que comparten habitaciones en una misma vivienda.