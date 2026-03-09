El PSIB exige la dimisión de la consellera de Salud por el "colapso" del sistema sanitario: "No bastan las disculpas"

Los diputados del PSIB en el Parlament Iago Negueruela y Amanda Fernández, en Son Espases. - PSIB

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido la dimisión de la consellera de Salud, Manuela García, por el "colapso" de los hospitales y del sistema sanitario público en su conjunto.

"No basta con pedir disculpas. Perdón es una palabra que a la consellera García le cuesta decir, pero sobre todo debería dimitir. No está capacitada para gestionar a los magníficos profesionales que tiene el sistema de salud, ha dicho el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela.

Acompañado de la también diputada Amanda Fernández, Negueruela se ha desplazado este lunes hasta el Hospital Universitario de Son Espases para analizar el estado del sistema sanitario.

El socialista, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha lamentado que unos trabajadores "que dan lo mejor de sí en todas las ramas sanitarias sufran la pésima gestión" de un Govern que, a su parecer, "está destrozando" la sanidad pública de Baleares pese a que no se está enfrentando a unas circunstancias "especialmente difíciles".

"Marga Prohens está destrozando una sanidad pública referencial, que estaba en una posición de vanguardia, que supo gestionar una pandemia como la del coronavirus. Nunca en la historia el hospital de referencia había colapsado", ha advertido.

La decisión de derivar las ambulancias que llegaban a Son Espases a Son Llàtzer, ha asegurado Negueruela, ha hecho que este segundo hospital también "colapsara".

El socialista ha argumentado que estas circunstancias suceden porque los 'populares' "no creen en la salud pública" y por ello la llevan "al colapso y al deterioro". "Nos imaginamos que acabarán haciendo como en el Madrid de Ayuso", ha deslizado.

Fernández, por su parte, ha recriminado a la Conselleria de Salud que la situación de "colapso hospitalario" se de en un momento en el que debería predominar la normalidad". "Sin pandemia y sin gripe, pero la mala gestión del PP de Prohens lleva a este colapso", ha lamentado.

La también secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha alertado que también se están dando problemas en los centros de atención primaria de diferentes municipios de la isla.

Es el caso, por ejemplo, de la Unidad Básica de Consell, que se encuentra cerrada pese a que en agosto se acabaron las obras, o de diferentes infraestructuras que por "falta de gestión y planificación" tampoco están operativas.

Ante este "cúmulo de despropósitos y problemas hospitalarios, informáticos, de atención primaria, con listas de espera larguísimas", la socialista también ha considerado que García "debería dejar de pedir disculpas y dimitir". "Y si no lo hace, que la presidenta del Govern la destituya", ha zanjado.