El PSIB exige explicaciones sobre el dispositivo de seguridad de Alaró, tras la agresión a unos jóvenes en sus fiestas

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PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Alaró ha pedido este martes explicaciones sobre el dispositivo de seguridad previsto durante las fiestas del pasado 15 de agosto, tras la agresión a un grupo de adolescentes, y ha mostrado su preocupación por el futuro de la Policía Local del pueblo.

El grupo socialista se ha preguntado dónde estaba el dispositivo policial en el momento de la agresión y ha asegurado que estaba formado solo por dos agentes. Además, según ha señalado en un comunicado, no se había solicitado un refuerzo de efectivos de otros municipios.

En este sentido, el PSIB se ha preguntado qué está pasando con la planificación y organización de la Policía Local de Alaró y ha manifestado que le "preocupa mucho" que no se solicitase un refuerzo de agentes.

La formación también ha recordado que la agresión se produjo en la Plaza de la Vila, frente al Ayuntamiento y a pocos metros de las dependencias de la Policía Local, según un vídeo que ha circulado por redes sociales e información que ha trascendido.

SOLIDARIDAD Y APOYO A LAS VÍCTIMAS

El PSIB de Alaró ha condenado este martes los hechos ocurridos durante las fiestas municipales de Sant Roc y ha expresado su solidaridad y apoyo a las personas agredidas.

El grupo socialista del pueblo ha asegurado en un comunicado que le da "absolutamente igual si los presuntos agresores son jóvenes de Alaró, de Binissalem o de cualquier otro municipio" porque "la violencia no tiene municipio, edad ni justificación".

En este sentido, los socialistas han afirmado que Alaró es un pueblo donde "muchos" se conocen y que "hoy pueden ser los hijos de otra familia".