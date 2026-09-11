El PSIB exige frenar la modificación de la tarifa de residuos y la aportación de 43 millones de euros a Tirme

La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. - PSIB

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB presentará una reclamación en el Consell de Mallorca para frenar el expediente de modificación de la tarifa del servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, así como la nueva aportación extraordinaria de 43 millones de euros a Tirme.

La portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, ha avisado este viernes en declaraciones a los medios de que los informes disponibles "son más que suficientes" para paralizar la revisión tarifaria y la aportación económica.

En esta línea, según ha explicado el partido en un comunicado, ha afirmado que la ciudadanía mallorquina podría estar pagando una tarifa "inflada e injustificada".

Los socialistas han considerado que las explicaciones ofrecidas por el conseller de Hacienda, Función Pública e Innovación, Rafel Bosch, durante el pleno de este jueves, sobre la naturaleza de las aportaciones extraordinarias a Tirme durante la legislatura, han sido "insuficientes".

Cladera ha destacado que Bosch tampoco ha respondido a la iniciativa socialista de remitir una reclamación al Consell para echar atrás toda la tramitación para la nueva tarifa del servicio del tratamiento de residuos en Mallorca.

Ha recordado que la Sindicatura de Cuentas, en su informe sobre las cuentas generales del Consell de Mallorca de 2023, ya puso el foco en la primera modificación de crédito de la legislatura, posteriormente anulada.

Según ha detallado, aquella operación destinó más de 43 millones de euros a remanentes de tesorería a Tirme, mientras la sindicatura concluyó que la aportación se hizo "al margen de toda la legislación aplicable".

El escrito de la sindicatura "demuestra que el gobierno del Consell de Mallorca sabe que las aportaciones que hace a Tirme con remanentes de la institución presentan dudas y pueden ser contrarias a la ley", según el PSIB.

Este documento sostiene que las subvenciones a Tirme no aparecen en el plan de 2023 ni en ninguna modificación posterior, además de que no cumplen diversos requisitos legales.

En concreto, no se especifica el régimen jurídico aplicable, el sistema de justificación, la compatibilidad con otras ayudas y no consta ninguna garantía para el pago anticipado, según han detallado los socialistas.

En esta línea, han sostenido que la sindicatura ha señalado que estos pagos no responden a ningún reequilibrio económico del contrato.

Cladera ha subrayado que la aportación de noviembre de 2023 "fue la primera de una serie de decisiones que han inflado el contrato de la concesionaria".

El gobierno insular ha aprobado dos aportaciones más, una de 19 millones en 2024 y otra de 41 millones en el pasado mes de julio. En total, durante la legislatura se han entregado 103 millones de euros a Tirme, algo que Cladera ha considerado "inaceptable" al poder comprometer la legalidad y la sostenibilidad de la política de residuos.

Según la socialista, el informe de Intervención del Consell acredita que la metodología tarifaria necesita una "revisión profunda" y que la tarifa podría ser "sensiblemente más baja" para los ciudadanos mallorquines.

"Con todo lo que ya sabemos, existen indicios suficientes para cuestionar la consistencia técnica y jurídica de las aportaciones extraordinarias", ha alegado.

La portavoz ha remarcado que la Sindicatura podría reforzar este revisión y ha instado al PP a apoyar la iniciativa parlamentaria que se debatirá el próximo martes en el Parlament.

La socialista ha destacado que la responsabilidad de rectificar "recae" en Bosch y en el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y ha insistido en que el Consell tiene que parar los expedientes en curso, revisar la metodología tarifaria y garantizar que los recursos públicos se destinen al interés general.