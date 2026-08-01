El PSIB exige al Govern mecanismos para implantar los resultados de los estudios de carga para las camareras de piso

Archivo - El diputado del PSOE Llorenç Pou - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido al Govern que impulse mecanismos para implantar de forma "urgente y efectiva" los estudios de carga realizados en los establecimientos de alojamiento turísticos para las camareras de piso que, a su entender, "continúan precarizadas con jornadas inacabables".

Así lo han reclamado los socialistas en una nota de prensa, en la que han criticado las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que calificó el absentismo laboral como un cáncer y cuestionó que un trabajador de baja siga cobrando lo mismo que cuando está trabajando.

En este sentido, los socialistas han registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament para que cualquier modificación de las condiciones económicas de las bajas laborales se produzca "en el marco del diálogo social" y, por tanto, de acuerdo con sindicatos y patronales.

Para el diputado y secretario de Economía y Financiación del PSIB, Llorenç Pou, el líder 'popular' "se ha quitado la careta" con estas afirmaciones que, ha criticado, "son una muestra más del ideario del PP, basado en la precarización laboral".

A su juicio, esta conducta también se traslada al PP de Marga Prohens que "no toma ninguna iniciativa a favor de los trabajadores". "En Baleares lo sabemos perfectamente, tenemos las camareras de piso, más de 20.000 personas a las que el Govern no permite que se les apliquen los resultados de los estudios de carga", ha lamentado.

El socialista ha asegurado que el absentismo fraudulento solo afecta el 0,1 por ciento de las bajas, agregando que "no representa unos valores para considerarlo como un cáncer ni uno de los principales problemas del mercado de trabajo".

Por otro lado, ha recriminado que el tiempo de espera en el sistema sanitario afecta los datos de incapacidad temporal. Por ello, ha instado al Govern a reducir "drásticamente" los tiempos de espera de atención a los pacientes.