El PSIB exige al Govern que revierta el "recorte del 52%" de trenes en agosto y garantice un servicio "digno"

Archivo - Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido al Govern que revierta el "recorte del 52%" de las frecuencias de los trenes de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) durante los días laborables del mes de agosto y que garantice un servicio "digno" para la ciudadanía.

El grupo socialista en el Parlament ha registrado una proposición no de ley (PNL), que en todo caso no será debatida hasta que se retome la actividad parlamentaria, para instar al Ejecutivo a revistar "de manera inmediata" el horario de agosto y reestablecer el "máximo número de frecuencias" en las horas punta.

También, según ha informado el partido en un comunicado, tratará de obtener la mayoría necesaria para pedir un refuerzo de las líneas de autobús interurbano para complementar a los trayectos más afectados.

El diputado socialista Ares Fernández ha alertado de que el "recorte" afecta a miles de residentes que durante el mes de agosto siguen trabajando y necesitan desplazarse diariamente, dado que los trenes pasan cada media hora y no cada diez minutos en el corredor entre Palma e Inca o cada hora y no cada media en los que conectan con sa Pobla y Manacor.

"Hemos podido comprobar las consecuencias de un recorte de frecuencia absolutamente desproporcionado que evidencia una grave falta de planificación por parte del Govern", ha criticado.

Aunque los socialistas han considerado entendible que se ejecuten obras para modernizar las instalaciones ferroviarias, han recordado que estas "no han aparecido de un día para otro" y que la administración debería haber previsto las afectaciones que están teniendo.