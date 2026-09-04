El PSIB exige medidas al Consell de Mallorca para que la ciudadanía "viva en la isla y no solo sobreviva"

La candidata del PSIB al Consell de Mallorca, Amanda Fernández, y la portavoz adjunta del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso. - PSIB

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado este viernes al Consell de Mallorca medidas que permitan a la ciudadanía vivir en lugar de "sobrevivir", al considerar que el gobierno insular ha "empeorado" lo que aseguraban que iban a solucionar al comenzar la legislatura.

El grupo socialista ha destacado en un comunicado que "no son percepciones", sino hechos que la ciudadanía vive cada día, como los atascos, algo que el presidente insular, Llorenç Galmés, "dijo haber eliminado".

La candidata del PSIB en el Consell de Mallorca, Amanda Fernández, ha criticado la saturación de los espacios naturales, tanto de las playas, como de la Serra de Tramuntana, y los problemas que ha ocasionado la falta de agua durante este verano. Además, ha lamentado la "ausencia de políticas" en materia de cambio climático.

Fernández ha advertido que los problemas se han agravado mientras el turismo ha seguido batiendo récords. "A partir de esta semana ya podemos afirmar que desde 2023, de enero a julio, ha habido un aumento del 11 por ciento, y eso no es contención", ha sostenido.

En este sentido, ha recordado que el compromiso del gobierno insular era limitar el crecimiento, pero "lo que dicen no es lo que hacen". Asimismo, ha recurrido a las manifestaciones contra la masificación turística y el reclamo de los mallorquines para reivindicar que los ciudadanos "puedan vivir y no solo sobrevivir".

La socialista ha denunciado la desprotección ambiental y los cambios normativos que afectan a la Serra de Tramuntana, y los intentos de permitir decisiones discrecionales sin los informes previos.

"No se puede defender Mallorca diciendo que quieres una isla sostenible cuando tienes todas las políticas para luchar contra el cambio climático en un cajón", ha lamentado la candidata.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso, ha defendido la necesidad de adoptar medidas "ante este gran colapso de la isla".

Así, Alonso ha presentado una moción que plantea una respuesta integral e inmediata con actuaciones en infraestructuras, emergencia climática, protección hídrica, saturación de espacios naturales y calidad de vida de los residentes.