El PSIB exige la suspensión cautelar del traslado de residuos de Eivissa a Mallorca ante la "falta de garantías" - PSIB

EIVISSA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido la suspensión cautelar de la prueba piloto del traslado de residuos de Eivissa a Mallorca ante la "falta de garantías".

Los grupos socialistas en el Consell de Mallorca y en el Ayuntamiento de Palma, en un comunicado, han reclamado a las instituciones implicadas que completen las auditorías, inspecciones e informes necesarios para garantizar que el traslado se lleva a cabo con seguridad.

La portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, ha afirmado que Eivissa "hace años que incumple la política de reducción, reutilización y reciclaje que marca la ley", mientras que la ciudadanía de Mallorca hace décadas que mantiene una política "positiva" en materia de residuos.

Cladera ha sostenido que la operación es consecuencia directa de la "inacción" de Eivissa y que Mallorca no ha de asumir el coste ambiental de una gestión deficiente. También ha lamentado la "falta absoluta de transparencia" en un proceso en el que se han "ocultado informes, controles e información esencial".

La socialista ha advertido de la peligrosidad de los residuos que circulan entre Eivissa y Palma, recordando que en la primera jornada el barco que debía transportar los residuos quedaron inmovilizados en Eivissa "por riesgo ambiental".

Por su parte, el portavoz del partido en Cort, Xisco Dalmau, ha considerado que "es un día triste para los ciudadanos de Palma porque el alcalde antepone los intereses privados por encima del general y las necesidades de entidades sociales".

Según el socialista, la operación tiene un impacto directo sobre los vecinos de muchos barrios de Palma, especialmente de la Garriga y de Son Sardina, con más de 35.000 personas que verán pasar frente a su casa los camiones hasta Son Reus.