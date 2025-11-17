PSIB Ibiza exige la dimisión del conseller de Movilidad por el nuevo retraso del servicio de autobús público

IBIZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSIB Ibiza ha exigido este lunes la dimisión del conseller insular de Movilidad, Mariano Juan, tras asegurar que se ha confirmado un nuevo retraso en la puesta en marcha del servicio de autobús público.
Según han explicado los socialistas en un comunicado, la portavoz Elena López ha criticado que el Consell prometió por primera vez el nuevo servicio en 2022, aunque ahora se retrasa hasta febrero de 2026.
"Ahora ponen la excusa de dos recursos, pero si se hubiera resuelto cuando tocaba, habrían tenido tiempo de resolver cualquier recurso", ha lamentado.
Según López, Juan "ha logrado superar a su antecesor, Javier Torres, como peor conseller de Movilidad en la historia del Consell", reiterando que el transporte público es "desastroso" puesto que "no hay nada que funcione".
La socialista ha advertido que la puesta en marcha del servicio "corre peligro real" mientras siga en manos de Juan, por lo que ha exigido su dimisión inmediata.
Desde el PSOE han criticado además cómo en 2023 presentaron unos autobuses que habían sido retirados por el Ayuntamiento de Madrid por contaminantes y anunciaron hasta 190 tótems inteligentes que no funcionan y han quedado obsoletos, entre otras deficiencias.
El PSOE, por contra, ha destacado la gratuidad del transporte público a iniciativa del Gobierno, afirmando que no se está aprovechando en Ibiza para impulsar un cambio de paradigma en la movilidad de la Isla.