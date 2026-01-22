El PSIB insta al IMAS a no usar Son Tous para aplicar "medidas punitivas" a los menores migrantes

Inauguración del nuevo espacio de primera acogida del Consell de Mallorca para menores migrantes no acompañados, a 7 de enero de 2026, en Son Tous, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha instado al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) a no usar el nuevo espacio de atención de menores extranjeros no acompañados habilitado en Son Tous para aplicar "medidas punitivas" a un colectivo que es víctima de una situación de "desprotección extrema".

La portavoz adjunta de los socialistas, Sofía Alonso, ha reclamado al IMAS que preste una atención "adecuada y humana" a todos los menores que acoge, incluidos los migrantes que desde esta semana han empezado a utilizar las instalaciones del antiguo acuartelamiento.

Alonso, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha alertado de los "constantes llamamientos" de Vox para que se "aisle y margine" a estos menores extranjeros y el peligro de que el PP ceda a sus demandas "por miedo a perder el apoyo de los ultras".

"Acoger no es castigar y el IMAS debe tener en cuenta la Carta de Derechos Humanos y los derechos del menor muy por encima del interés político coyuntural del PP para mantener el favor de la ultraderecha. Son Tous no puede ser un centro para aplicar medidas punitivas a unos menores que son víctimas de una situación de desprotección extrema", ha señalado.

Además, los socialistas han subrayado que el modelo del centro de primera acogida Son Tous "no es para nada" el que ellos pondrían en marcha y han recordado que la legislatura pasada solicitaron fondos europeos para construir uno "con todas las garantías de calidad, de infraestructura y de proyecto educativo".

Fondos con los que ahora, han lamentado, el actual equipo de gobierno no se sabe qué hará dada la negativa de Vox a destinar dinero a la atención de menores migrantes.

UN "ARGUMENTO POLÍTICO" CONTRA EL GOBIERNO

Alonso, por otra parte, ha recriminado al presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, que presente a los menores migrantes como un "argumento político" para ir en contra del Gobierno.

Tanto él como el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, deberían ser conscientes de los recursos materiales y económicos que el Estado ha aportado a todas las comunidades autónomas que gestionan la llegada de menores migrantes, ha incidido.

"El mantra de decir que las instalaciones de menores del Consell están al 1.100% de su capacidad es un simple argumento político sin apoyo real", ha sostenido.

La portavoz adjunta de los socialistas, además, ha recordado que tanto el PP como Vox votaron en contra de la reclamación que presentaron al presupuesto de 2026 para aumentar la dotación económica destinada al servicio insular de menores.

"Nosotros queríamos que el presupuesto del Consell se incrementara para dar respuesta a la posibilidad de llegar a atender hasta a 400 migrantes más este año, pero la respuesta para denegar la propuesta fue simplemente que los recursos que prevén para este año, los mismos que en 2025, ya eran suficientes", ha recriminado.

Alonso, por otra parte, ha puesto en valor la "disponibilidad" tanto de la Delegación del Gobierno en Baleares como del Ministerio de Defensa con la cesión del uso de las instalaciones de Son Tous.

Si el IMAS ha presumido de que el coste diario para atender a los menores que estarán en el antiguo acuartelamiento es menor al habitual, ha argumentado, es precisamente porque gracias a esta cesión el Consell no deberá pagar el alquiler del inmueble.

Aunque se trata de un acto de colaboración institucional que es "necesario", ha sentenciado, en Mallorca "se ha topado con el filibusterismo político de Galmés".