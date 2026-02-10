El PSIB lamenta la incapacidad del Govern para precintar pisos turísticos ilegales: "Les toman por el pito del sereno"

Archivo - El portavoz parlamentario adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha criticado la falta de capacidad del Govern para cerrar y precintar pisos turísticos ilegales y ha afirmado que las plataformas comercializadoras toman al Ejecutivo autonómico "por el pito del sereno".

En el pleno del Parlament de este martes, el diputado socialista ha alertado de que han caducado centenares de expedientes y no se ha precintado ningún piso turístico ilegal.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha preguntado "cuántos anuncios eliminó" el Pacte y ha recordado que gracias a los acuerdos con las plataformas se han eliminado en Mallorca más de 4.400 anuncios y en Ibiza unos 2.900.

Bauzà se ha referido al pasado de Pons como conseller de Vivienda y en el Gobierno central y le ha instado a trabajar por los intereses de Baleares que "por los piratas sanchistas que están en la prisión".

Pons ha asegurado que en el tercer año de legislatura Mallorca es "el agujero de la ilegalidad" y ha lamentado que solo se hayan visto anuncios y no actuaciones. El socialista ha pedido al Govern que deje de consentir ilegalidades.