El PSIB llama a la movilización por el Orgullo y carga contra el Govern por "esconder" la ley LGTBI

PALMA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha expresado su apoyo a la manifestación del Orgullo que tendrá lugar el sábado desplegando la bandera arcoírirs en su sede, ha llamado a la movilización ciudadana y ha cargado contra el Govern por "esconder" la ley LGTBI de 2016 "para no enfadar a sus socios de la ultraderecha".

Así se ha expresado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación la diputada socialista en el Parlament y secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández.

Una conmemoración, la de este año, que estará marcada por los 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario gracias a la cual se han podido celebrar más de 75.000 matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país, 3.000 en Baleares, ha apuntado la formación en un comunicado.

"Esta ley fue el mayor avance legislativo y social para las personas LGTBI que ha tenido este país y hoy, 20 años después, nos toca reivindicar con orgullo la valentía de quien decidió reconocer un derecho fundamental, ganando al odio, la represión y la LGTBIfobia", ha dicho Fernández.

La dirigente socialista ha considerado "más necesario que nunca" reafirmar el compromiso con el colectivo, visibilizar sus derechos. "Continúa habiendo agresiones LGTBIfóbicas, como hemos visto estos días en Llucmajor, y continúan agrediendo a personas por su condición sexual o de género", ha advertido.

"No basta con condenar los hechos, se tienen que rechazar y combatir, y no blanquearlos, se debe actuar", ha insistido. Para Fernández, la mejor herramienta para conseguirlo es la ley LGTBI aprobada por el Govern de Francina Armengol en 2016 que la actual líder del Ejecutivo, Marga Prohens, "tiene escondida en un cajón para no enfadar a sus socios de Vox".

"Ante esta pasividad, ante el silencio cómplice del PP ante Vox, y mientras los discursos de odio conducen a agresiones de odio, siempre habrá un partido socialista, como ya estuvimos hace 20 años con el matrimonio igualitario, hace nueve con la ley LGTBI autonómica y como ahora en el Congreso, donde se ha tomado en consideración una ley socialista para eliminar las terapias de conversión", ha subrayado.

Es por todo ello por lo que la secretaria general de la FSM ha pedido que una "gran movilización" en el Orgullo de este sábado, en la que ha anunciado que participarán los miembros del PSIB-PSOE.