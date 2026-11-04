El PSIB lleva al Consell una iniciativa para proteger a pequeños propietarios que pongan viviendas en alquiler

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y la portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. - EUROPA PRESS

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB presentará en el pleno del Consell de Mallorca de la próxima semana una moción para dar protección jurídica a los pequeños propietarios que pongan sus viviendas en alquiler, ante casos de desperfectos o impagos de los inquilinos.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha señalado este miércoles en declaraciones a los medios que la iniciativa pretende diferenciar entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores o fondos buitres, quienes, a su juicio, "ya están protegidos por el PP".

Esta moción planteará también un aumento del número de viviendas asequibles, intensificar la lucha contra la oferta turística ilegal y reforzar la cooperación entre el Consell de Mallorca y los ayuntamientos.

((Habrá ampliación))