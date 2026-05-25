El PSIB lleva al Parlament su oposición a la ampliación del aeropuerto de Eivissa

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EIVISSA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Parlament para expresar su rechazo a la ampliación del aeropuerto de Eivissa al suponer un "incremento inasumible" de la capacidad aeroportuaria en una isla con saturación territorial y residencial.

En un comunicado, los socialistas han explicado que esta intervención tiene una inversión prevista de 229,7 millones.

Según la proposición no de ley, no se está ante una simple actuación de modernización funcional, sino ante una intervención estructural con "profundas implicaciones políticas" que afecta directamente al modelo de isla y a la capacidad real de Eivissa para soportar la presión humana que recibe.

El PSOE ha afirmado que facilitar más llegadas tendrá consecuencias directas como más presión sobre los precios del alquiler o más saturación de los servicios públicos.

La iniciativa destaca que el impacto es especialmente preocupante por la proximidad de infraestructura en el Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera, un espacio de gran valor ecológico que ya sufre una fuerte presión acústica y atmosférica.

La formación ha afirmado que la planificación aeroportuaria de Eivissa no puede seguir basada en previsiones de crecimiento turístico continuado, sino que debe adaptarse a los límites territoriales, sociales y ambientales de la isla, recordando que una cosa es mejorar la eficiencia energética o garantizar la seguridad y otra, ampliar la capacidad en una Isla que ha superado muchos de sus límites.

Así, la propuesta insta al Gobierno y a Aena a paralizar cualquier trámite contractual o de redacción del proyecto de diseño funcional de la terminal y revisar el Documento de Regulación Aeroportuaria para 2027-2031 (DORA III) antes de su aprobación definitiva.

También pide al Govern que adopte una postura firme y clara, exigiendo la defensa de un posicionamiento de rechazo a la ampliación en la Comisión de Coordinación del aeropuerto de Eivissa y en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares y garantizar que cualquier planificación futura incorpora criterios de capacidad de carga y sostenibilidad.