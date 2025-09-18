El PSIB de Mallorca condena los "ataques homófobos y fascistas" de Vox contra una actuación del Algaid'Art 2025

Reunión de la Ejecutiva de la FSM en el Algaida para apoyar al Consistorio y los artistas LGTBIQ+. - PSIB

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha celebrado este jueves una reunión extraordinaria de su Comisión Ejecutiva en Algaida para mostrar su apoyo explícito al Ayuntamiento del municipio y a los artistas LGTBI por los "ataques homófobos y fascistas' de Vox, a raíz de la participación del artista queer 'Sor Estiércol' en los actos del Algaid'Art 2025.

En ese sentido, han criticado que los "ultraderechistas" hayan empleado "el mismo 'modus operandi'" que en Calvià este verano, para señalar al regidor socialista Sebastián Palmer por haber colaborado en unos actos públicos en el municipio, según ha explicado el PSIB en un comunicado.

Fernàndez ha censurado la estrategia de la extrema derecha de "verter sus obsesiones ideológicas" en municipios que son referentes en derechos, libertades y convivencia pacífica".

La líder socialista ha recordado que "no es la primera vez" que Vox señala a Algaida, puesto que primero "atacó a docentes del CEIP Pare Bartomeu Pou y ahora los artistas, personas LGTBI y los responsables municipales que han programado los actos lúdicos del Algaid'Art".

Asimismo, ha remarcado que estos ataques no son solo contra la cultura, sino "contra la diversidad y la convivencia". "Los ultras atacan y persiguen a personas que defienden la diversidad, la tolerancia y la convivencia pacífica, que defienden la lucha contra la LGTBI-fobia", ha advertido.

Por eso ha defendido que Mallorca es una isla "plural, diversa, tolerante, pacífica, acogedora". Además, es una isla que "defiende y cree en los derechos humanos".

Por su parte, la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana ha reivindicado la "tradición democrática y abierta del pueblo", en contraste con las "tensiones actuales que genera Vox". Además, ha pedido a los regidores del PP a que "se desmarquen de la extrema derecha" y definan claramente su posicionamiento, en un municipio que "nunca ha tenido problemas de convivencia". Fullana ha agradecido el apoyo de la FSM, al haber escogido Algaida por la reunión de la Comisión Ejecutiva.