El PSIB de Menorca propone un pacto para la elección de los conferenciantes de Sant Antoni

El secretario general del PSIB de Menorca, Pepe Mercadal, en rueda de prensa. - PSIB

MENORCA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha propuesto este martes un pacto entre todos los grupos políticos del Consell de Menorca para establecer unos criterios para la elección de los conferenciantes de Sant Antoni.

El secretario general del PSIB de Menorca, Pepe Mercadal, ha defendido que si Sant Antoni es el día de Menorca, la conferencia de Sant Antoni debe ser "para todos los menorquines" y debe suponer un reconocimiento del Consell a "una persona con una trayectoria loable y destacada dentro de la vida menorquina".

Esta reivindicación llega después de que el Consell de Menorca haya elegido al economista y empresario Marcos de Quinto para hablar en el acto institucional que se celebrará este sábado.

"El PSIB considera que esta persona debe ser o bien un menorquín con una trayectoria relevante, o bien alguien que, aun no siendo de Menorca, haya aportado un beneficio a la isla a través de su trabajo e implicación", ha añadido.

Del mismo modo, ha recalcado que lo más "elegante" es que el equipo de gobierno de turno evite que el conferenciante elegido sea "miembro de su partido político". En este sentido, Mercadal ha puesto como ejemplo positivo la elección de Cipriano Marín en el año 2024.

Para el PSIB se trata de una persona que cumple "alguno de estos criterios", ya que ha desarrollado una labor "evidente" en Menorca, especialmente por su contribución a la declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera y al reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Unesco.

"En cambio, en los dos últimos años se ha visto dos malos ejemplos. En 2025 dio la conferencia un miembro del PP como Joan Huguet y este año se encarga a una persona que no ha aportado nada significativo a Menorca", ha manifestado.

Finalmente, Mercadal ha remarcado que establecer unos criterios mínimos servirá para "controlar los impulsos de hacer un uso partidista de esta conferencia" y ahorrarse "polémicas" como las de los años 2025 y 2026". "El equipo de gobierno es quien elige pero será mejor para todos si se establecen unas condiciones mínimas compartidas", ha concluido.