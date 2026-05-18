El PSIB, MÉS y El PI reclaman "justicia ante el odio" en el Día Internacional contra la Lgtbi-fóbia

Los consellers del PSIB, MÉS per Mallorca y El PI en el Consell de Mallorca leen un manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Lgtbi-fóbia. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos en el Consell de Mallorca del PSIB, MÉS per Mallorca y El PI --ahora integrado en la colación Per Mallorca-- han reclamado "justicia ante el odio" con motivo del Día Internacional contra la Lgtbi-fóbia.

Lo han hecho la mañana de este lunes a través de una lectura de un manifiesto en el que han reivindicado la necesidad de combatir los discursos de odio, defender los derechos conquistados por el colectivo y exigir políticas públicas "valientes" ante el aumento de las agresiones y las discriminaciones.

El manifiesto, según han informado las tres formaciones políticas en un comunicado conjunto, pone el foco en el incremento de los discursos de odio y en la necesidad de reforzar la protección legal e institucional de las personas Lgtbi, especialmente "ante el auge de la extrema derecha y los retrocesos impulsados en diferentes comunidades autónomas".

También defiende la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas terapias de conversión y reclama al Consell de Mallorca que "recupere y amplíe" las políticas de igualdad y de atención al colectivo.

El conseller socialista Joan Ferrer ha lamentado que la institución insular no celebrara el Día Internacional contra la Lgtbi-fóbia --conmemorado este domingo-- y que tanto el PP como Vox "votaran en contra de todas las propuestas a favor del colectivo" en el último Debate de Política General.

Para el representante del PSIB, esto viene a demostrar la intención del presidente insular, Llorenç Galmés, de que las personas Lgtbi "dejen de existir en la vida pública, dejen de tener proyección y visibilidad y sobre todo que los discursos de odio vuelvan a quedar validados", todo ello "empujado por sus socios ultras y reaccionarios".

La portavoz de MÉS, Catalina Inés Perelló, ha reivindicado la necesidad de acometer una reforma legal que persiga las prácticas de conversión. "Quien somete a una persona a procedimientos para negar quien es no ofrece ayuda, está ejerciendo violencia", ha sostenido. Un país democrático, ha añadido, "tiene la obligación de castigar estas prácticas y proteger la dignidad humana".

El portavoz de El PI, Antoni Salas, ha alertado del "riesgo real" que suponen los pactos entre el PP y Vox para los derechos del colectivo Lgtbi, contra quienes ha considerado que se ha iniciado una "ofensiva". "Cada cesión y cada silencio abren la puerta a nuevos retrocesos en igualdad", ha subrayado.

Entre otras cuestiones, los tres partidos han exigido al Consell de Mallorca que recupere las conmemoraciones institucionales vinculadas a los derechos Lgtbi y que se vuelva a desplegar la bandera del colectivo en las sedes institucionales con motivo del Día del Orgullo.

También que se refuerce el Servicio de Atención Integral para personas Lgbti y que se impulse un servicio de acompañamiento a víctimas de agresiones Lgtbi-fóbicas.

LAS POSTURAS DEL PP Y DE VOX

El PP, en un comunicado, ha acusado a los socialistas de haber impulsado la lectura del manifiesto "sin diálogo, sin consenso y sin utilizar los canales de comunicación habituales entre los grupos políticos".

Eso, ha asegurado la portavoz 'popular', Núria Riera, ha hecho que su partido no se haya podido sumar al acto. "Es una lástima que, una vez más, hayan optado por actuar de manera unilateral en una casa en la cual todos podríamos haber ido de la mano", ha dicho.

Riera ha considerado que se trata de un acto de "oportunismo político" de la oposición y ha negado que el gobierno insular no haya llevado a cabo acciones de apoyo al colectivo.

"Es rotundamente falso. Desde el Consell de Mallorca se ha dado visibilidad y apoyo al Día contra la Lgtbi-fóbia a través de los canales oficiales y en las redes sociales institucionales", ha defendido.

La líder del PP en la institución insular, en esa línea, ha asegurado que están "trabajando" en la organización de actividades con motivo del Día del Orgullo.

"Nuestro compromiso es claro y se demuestra con hechos, no con gestos improvisados ni con iniciativas excluyentes. Más responsabilidad y menos sectarismo. Hay cuestiones que deberían estar por encima de la confrontación política y utilizar este tipo de iniciativas para dividir en lugar de sumar no ayuda a avanzar como sociedad", ha zanjado.

Vox, en otro comunicado, ha considerado que la lectura del manifiesto ha supuesto "convertir la institución de todos en un altavoz de propaganda ideológica y sectaria".

"Es intolerable que el Consell de Mallorca siga siendo utilizado por la izquierda para imponer su pensamiento único, enfrentar a los ciudadanos y criminalizar a cualquiera que no comulgue con sus dogmas", ha sostenido el portavoz de los de Santiago Abascal, Toni Gili.

A su parecer, bajo "lemas grandilocuentes" los partidos firmantes "esconden su obsesión enfermiza por dividir a la sociedad entre los supuestos buenos progresistas y los enemigos a batir".

"Los mismos partidos que hablan constantemente de tolerancia son los más intolerantes con quien discrepa de su agenda ideológica. Han convertido cualquier institución pública en un centro permanente de activismo político financiado con el dinero de todos", ha incidido Gili.

Asimismo, el líder de Vox en el Consell de Mallorca ha acusado a la izquierda de "utilizar el miedo y las etiquetas para silenciar a quienes defienden la familia, la libertad de expresión o el derecho a pensar diferente".