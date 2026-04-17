El PSIB niega que el informe de la UCO culpe a Armengol y acusa al PP de "difundir bulos"

Archivo - El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en el Parlament de Baleares - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha negado que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil culpe a la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el marco de la investigación sobre la trama Koldo, y ha acusado al PP de "difundir bulos" sobre este asunto.

Así lo ha defendido el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, quien ha asegurado que el informe no cuestiona la tramitación de los contratos y que las ofertas se derivaban a los servicios técnicos.

Negueruela ha opinado que el PP está realizando interpretaciones "incorrectas" del contenido del informe y ha pedido a los 'populares' que rectifiquen sus acusaciones sobre la gestión del anterior Govern balear.

El PSIB ha rechazado la versión del PP sobre la reunión en el Consolat de Mar y ha sostenido que, según la matrícula, el coche identificado en el informe era de la empresa Globalia, por lo que ha negado que se trate de un vehículo vinculado al propio Aldama, sino al presidente de la entidad, Juan José Hidalgo.

Negueruela ha insistido en que el informe de la UCO no cuestiona la tramitación de los contratos investigados y que las ofertas se derivaban a los servicios técnicos, además de considerar que el PP está realizando interpretaciones "incorrectas" del contenido del documento.